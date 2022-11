Reprodução/TV

O Quênia dominou a Maratona de Nova York, neste domingo, em uma prova que foi marcada pela performance de um brasileiro. Daniel do Nascimento, o Danielzinho, liderou a prova por 32 quilômetros, mas passou mal, deitou no asfalto e acabou sendo ultrapassado pelo queniano Evans Chebet.

Danielzinho vinha em um ritmo forte. Completou a primeira metade da prova com o tempo de 1h01s22. No km 28, um fato inusitado: ele entrou em um dos banheiros químicos, permaneceu por 18 segundos e voltou como líder. Mas faltando pouco mais de 10 km para o final, o corredor acabou não suportando e deitou na rua sendo atendido primeiramente por um policial. Naquele momento o brasileiro, que chegou a abrir 2 minutos de vantagem sobre o segundo colocado, estava 30 segundos à frente do queniano.

Ao ultrapassar Danielzinho, Chebet liderou com certa folga, fazendo o Quênia conquistar a Maratona masculina pela 12ª vez desde 2000. Foi a primeira vez que o atleta africano correu a prova na cidade americana.

Campeão da Maratona de Boston-22, Evans Chebet venceu com a marca de 2h08min41 seguido pelo etíope Shura Kitata (2h08min54) e pelo holandês Abdi Nageeye (2h10min31s), prata na Olimpíada de Tóquio. Chebet foi apenas o sexto atleta a ganhar as duas maratonas nos Estados Unidos no mesmo ano.

No feminino também deu Quênia. Sharon Lokedi, de 28 anos, ganhou com o tempo de 2h23min23s. A israelense Lonah Chemtai Salpeter (2h23min30s) foi a segunda colocada seguida pela etíope Gotytom Gebreslase (2h23min39s).