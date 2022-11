(Crédito: Franklin de Freitas)













A tradicional Maratona de Curitiba Rumo 2022 aconteceu na manhã deste domingo (20 de novembro) na capital paranaense. O evento, que voltou a acontecer após um período de dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19, teve largadas entre 4h50 e 5h30 da manhã, em diferentes categorias e nas distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km. A Praça Nossa Senhora da Salette, no Centro Cívico, foi o local da largada de todas as provas.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, cerca de 10 mil atletas estavam inscritos para participar da prova, que faz parte do calendário de corridas de rua desde 1997. A maratona passou pelos bairros Centro Cívico, Juvevê, Água Verde, Alto da XV, Cristo Rei, Hauer, Parolin, Novo Mundo, Capão Raso, Portão e Santa Quitéria.

Um dos destaques da edição deste ano é que os dois dos ganhadores na maratona de 42 quilômetros eram também estreantes na corrida. A Maratona de Curitiba Rumo 2022 conta com a maior premiação em Maratonas do Brasil: R$ 192.000,00 ao total e com premiação de R$ 40.000,00 para os primeiros colocados dos 42km. Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalhas.

Um dos vencedores da maratona foi o paulista Altobelli Santos da Silva. Com a experiência de ter disputado a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 (foi finalista e ficou em 9º lugar na competição), o atleta era entregador de panfletos em Catanduva (SP) quando viu um dia, num outdoor, o anúncio de uma corrida de rua de 10 quilômetros, que daria uma moto zero quilômetros como premiação. Isso foi em 2018 e o atleta, que tinha 17 anos, fez o percurso em 34 minutos e 39 segundos, ficando em 33º lugar no geral e vencendo em sua categoria, o que lhe rendeu uma caixa de leite e R$ 100.

O bom resultado abriu o caminho para que ele entrasse de cabeça no mundo do atletismo. E neste ano ele estreou na maratona de Curitiba. “É uma felicidade muito grande para mim. Minha primeira maratona. Eu fiquei longe de casa durante 30 dias, praticamente, fazendo uma preparação em Campos do Jordão (SP) e eu não fiquei na cidade. Eu fiquei no meio do mato, na pousada, no Caminho da Fé. Fica a 20 quilômetros da cidade, não tem nada. Não tem balada, não tem barzinho, totalmente isolado, um frio e só o barulho dos pássaros e mato. Não é fácil fazer uma preparação dessa, fora que desde agosto já venho treinando, pensando nessa maratona. São 14 anos de estrada já, duas Olimpíadas nas costas. Eu não tenho experiência na maratona, mas em outras provas já tenho. Então não dá para desacreditar um atleta do meu nível. Só isso que queria falar e agradecer essa torcida maravilhosa”, disse o atleta ao fim da competição.

Altobeli, que tem 32 anos, completou o percurso em 2 horas e 18 minutos, com dois minutos de vantagem para o segundo colocado e terceiro colocado, Wellington Bezerra da Silva e Justino Pedro da Silva.

O atleta olímpico Altobeli Silva. Crédito da foto: Franklin de Freitas

Outra vencedora do dia também foi uma estreante, a paranaense Marlei Willers. Nascida em Pérola D’Oeste, no sudoeste do Paraná, ela destacou o gostinho especial que tem o fato de poder voltar para sua terra e correr onde nasceu, num estado que sempre admirou e respeitou. “É um turbilhão de emoção, né? É muita preparação. Eu estou há cinco anos na corrida, a gente se prepara desde que começou. A maratona foi sempre algo que eu quis, treinei muito, me preparei muito para entrar forte nela. E a prova linda, as pessoas, os curitibanos, muito simpáticos, torceram muito, falaram bastante meu nome. Isso ajuda bastante”, destacou a atleta, que tem 44 anos e completou a prova em 2 horas e 47 minutos.

“[A linha de chegada] É muito emocionante, de todas as provas que eu fiz foi a prova que mais tinha público para receber, então a organização está de parabéns. É um sentimento único, que faz a gente acreditar cada vez mais e continuar nessa jornada”, destaca Willers.