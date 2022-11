Reprodução

A seleção do México anunciou nesta segunda-feira (14) os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O técnico, o argentino Gerardo Martino, chamou dois jogadores veteranos que vão igualar um recorde, o de Mundiais disputados. São eles o goleiro Guillermo “El Memo” Ochoa e o meia Andrés “El Principito” Guardado. Eles estiveram nas Copas de 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia) e vão a um mundial pela quinta vez na carreira. Com isso, igualam o recorde dos mexicanos Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 e 1966) e Rafa Márques (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018), do alemão Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 e 1998) e do italiano Gianluigi Buffon (1998,2002, 2006, 2010 e 2014).

Os 26 convocados

Goleiros: Guillermo Ochoa (América-MEX), Alfredo Talavera (Juárez-MEX) e Rodolfo Cota (León-MEX)

Defensores: Jorge Sánchez (Ajax-HOL), Kevin Álvarez (Pachuca-MEX), Néstor Araujo (América-MEX), Johan Vásquez (Cremonese-ITA), Héctor Moreno (Monterrey-MEX), César Montes (Monterrey-MEX), Gerardo Arteaga (Racing Genk-BEL) e Jesús Gallardo (Monterrey-MEX)

Meio-campistas: Andrés Guardado (Bétis-ESP), Héctor Herrera (Houston Dynamo-EUA), Charly Rodríguez (Cruz Azul-MEX), Erick Gutiérrez (PSV-HOL), Luis Chávez (Pachuca-MEX), Edson Álvarez (Ajax-HOL), Orbelín Pineda (AEK-GRE) e Luis Romo (Monterrey-MEX)

Atacantes: Alexis Vega (Chivas Guadalajara-MEX), irving ‘Chucky’ Lozano (Napoli-ITA), Raúl Jiménez (Wolverhampton-ING), Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara-MEX), Uriel Antuna (Cruz Azul-MEX), Henry Martín (América-MEX) e Rogelio Funes Mori (Monterrey-MEX)