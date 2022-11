Reprodução / Twitter

A Alemanha divulgou nesta quinta-feira (10) os 26 convocados para irem à Copa do Mundo de 2022. O técnico Hansi Flick incluiu alguns veteranos do título de 2014, como Manuel Neuer, Thomas Müller e Mario Götze, autor do gol do título sobre a Argentina.

Por outro lado, o meia Toni Kross, do Real Madrid, aposentou-se da seleção — além disso, ele chegou a falar em boicotar a Copa por ser no Catar, um país que, segudo ele desrespeita direitos humanos.

Os 26 convocados

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defensores: Armel Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Meio-campistas: Leon Goretzka (Bayern de Munique), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Atacantes: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Leroy Sané (Bayern de Munique), Thomas Müller (Bayern de Munique), Kai Havertz (Chelsea), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)