Reprodução / Twitter

O técnico Aliou Cissé divulgou, nesta sexta-feira (11), a lista dos 26 convocados de Senegal para a Copa do Mundo. O atacante Sadio Mané foi incluído, mesmo em tratamento de uma lesão. O jogador se machucou na última terça-feira (8), na partida em que o Bayern de Munique goleou o Werder Bremen por 6 a 1. O jornal francês ‘L’Equipe’ chegou a publicar que o atacante ficaria de fora. Contudo, a comissão técnica de Senegal acredita que ele esteja recuperado para disputar ao menos o terceiro jogo da fase de grupos, contra o Equador, e os mata-matas, caso Senegal passe de fase. Outros destaques da lista são o goleiro Mendy, eleito o melhor do mundo em 2021, e o zagueiro Koulibaly, ambos do Chelsea

Os 26 convocados

Goleiros: Édouard Mendy (Chelsea-ING), Alfred Gomis (Rennes-FRA) e Seny Dieng (Queens Park Rangers-ING)

Defensores: Pape Abdou Cissé (Olympiacos-GRE), Abdou Diallo (RB Leipzig-ALE), Ismail Jakobs (Monaco-FRA), Kalidou Koulibaly (Chelsea-ING), Formose Mendy (Amiens-FRA), Youssouf Sabaly (Betis-ESP) e Fodé Ballo-Touré (Milan-ITA)

Meio-campistas: Pathé Ciss (Rayo Vallecano-ESP), Krepin Diatta (Monaco-FRA), Idrissa Gana Gueye (Everton-ING), Pape Gueye (Olympique de Marselha-FRA), Chekhou Kouyaté (Crystal Palace-ING), Mamadou Loum (Reading-ING), Nampalys Mendy (Leicester-ING), Moustapha Name (Pafos-CHP) e Pape Matar Sarr (Tottenham-ING)

Atacantes: Sadio Mané (Bayern de Munique-ALE), Boulaye Dia (Salernitana-ITA), Nicolas Jackson (Villarreal-ESP), Iliman Ndiaye (Sheffield United-ING), Ismaila Sarr (Watford-ING) e Famara Diedhiou (Alanyaspor-TUR)