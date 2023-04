Zezinho Muggiati foi o grande nome do fim de semana com três vitórias em SP (Crédito: Divulgação/Marcelo Machado de Melo/Stock Car)

A primeira etapa da temporada 2023 da Stock Series teve nome e sobrenome. O curitibano Zezinho Muggiati brilhou e alcançou um raríssimo feito. O paranaense de 19 anos deu sequência a um sábado positivo e triunfou nas duas provas deste domingo (23 de abril) no Autódromo de Interlagos. Desta forma, a jornada do piloto da W2 Racing/ProGP foi impecável com três vitórias, duas poles e três voltas mais rápidas.

Para completar a grande jornada, Zezinho fez uma bela largada na Corrida 3, que teve o grid invertido em relação aos oito primeiros da prova anterior. O jovem saiu da oitava colocação e, logo na terceira curva, já estava na liderança, partindo para mais uma conquista em Interlagos.

Fim de semana intenso em Interlagos (Crédito: Divulgação/Marcelo Machado de Melo/Stock Car)

E ainda que tivesse mostrado força com as três vitórias, a jornada de Muggiati não foi fácil. Neste domingo, o piloto do carro #38 travou grandes disputas com Pietro Rimbano (RKL Competições), a ponto de andar lado a lado em vários momentos com o campeão de 2020 na luta pela vitória.

No fim das contas, Zezinho conseguiu sobressair, mas Rimbano repetiu o resultado de sábado e marcou o segundo lugar nas duas disputas dominicais. E Arthur Gama (Garra Racing), novamente, brilhou entre os ‘rookies’. O gaúcho de 17 anos venceu considerando os estreantes do grid na Corrida 2. Gama também terminou em terceiro no geral e melhor entre os novatos na terceira prova do dia, mas o piloto foi punido em 20s por ter acionado o push antes de completar a primeira volta depois da relargada. Desta forma, Robe (Garra) subiu para terceiro colocado e Enzo Bedani (W2 Racing/ProGP) o melhor entre os ‘rookies’.

“Esse domingo veio para coroar um grande trabalho de toda a equipe. Três corridas, três vitórias, duas poles, 100% de aproveitamento. Não tinha mesmo como começar melhor e partindo atrás desse super prêmio. Só quero agradecer à equipe, aos meus patrocinadores, e vamos lá que esse ano vai ser bom demais”, destacou Muggiati.

Arthur Gama também sorriu e demonstrou satisfação com a forma exibida em São Paulo. “Fiquei muito feliz com o resultado e feliz também com o desempenho. Agora é trabalhar para, em Tarumã, ter uma performance ainda melhor”, concluiu.

Como fica o campeonato — Zezinho Muggiati ocupa a liderança da tabela e tem 84 pontos. O vice-líder é Pietro Rimbano, que soma 72. Arthur Gama vem logo atrás, em terceiro, com 59 tentos. Gabriel Robe é o quarto, com 56, e Enzo Bedani, da W2 Racing/ProGP, vem em quinto, com 43.

Destaque na pontuação para Kaká Magno. A curitibana, uma das mulheres do grid da Stock Series ao lado de Bruna Tomaselli, está na sexta colocação do campeonato, com 38 pontos, um a mais que Hugo Cibien. Vinícius Papareli aparece em oitavo, com 36, enquanto Bruna Tomaselli e Felipe Barrichello Bartz vêm na sequência, com 31 e 30, respectivamente.

A próxima etapa da Stock Series na temporada 2023 acontece no fim de semana de 20 e 21 de maio no Autódromo de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Stock Series, etapa 1, Interlagos, Corrida 2:

1º – Zezinho Muggiati (W2 Racing/ProGP), 13 voltas em 22min46s622

2º – Pietro Rimbano (RKL Competições), a 6s961

3º – Arthur Gama (Garra Racing Team), a 16s066

4º – Gabriel Robe (Garra Racing Team), a 19s378

5º – Mathias de Valle (W2 Racing/ProGP), a 21s572

6º – Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 27s821

7º – Hugo Cibien (W2 Racing/ProGP), a 1min06s493

8ª – Kaká Magno (RTR Sport Team), a 1min13s608

9º – Enzo Bedani (W2 Racing/ProGP), a 1min21s638

Não completaram

Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing/ProGP), a 8 voltas

Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), a 10 voltas

Felipe Papazissis (L3 Motorsport), a 13 voltas

Corrida 3:

1º – Zezinho Muggiati (W2 Racing/ProGP), 13 voltas em 27min50s539

2º – Pietro Rimbano (RKL Competições), a 3s768

3º – Gabriel Robe (Garra Racing Team), a 5s607

4º – Enzo Bedani (W2 Racing/ProGP), a 6s808

5ª – Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), a 13s039

6º – Arthur Gama (Garra Racing Team), a 24s453

7ª – Kaká Magno (RTR Sport Team), a 31s961

8º – Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing/ProGP), a 42s640

9º – Mathias de Valle (W2 Racing/ProGP), a 42s771

10º – Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 1min12s706

11º – Hugo Cibien (W2 Racing/ProGP), a 1 volta

Não completou

Felipe Papazissis (L3 Motorsport), a 10 voltas

Classificação do campeonato após uma etapa:

1º – Zezinho Muggiati, 84 pontos

2º – Pietro Rimbano, 72

3º – Arthur Gama, 59

4º – Gabriel Robe, 56

5º – Enzo Bedani, 43

6ª – Kaká Magno, 38

7º – Hugo Cibien, 37

8º – Vinícius Papareli, 36

9ª – Bruna Tomaselli, 31

10º – Felipe Barrichello Bartz, 30

11º – Mathias de Valle, 29

12º – Felipe Papazissis, 12

Stock Series, calendário da temporada 2023:

2ª etapa – Tarumã – 21 de maio

3ª etapa – Cascavel – 18 de junho

4ª etapa – Velopark – 17 de setembro

5ª etapa – Velocitta – 29 de outubro

6ª etapa – Interlagos – 17 de dezembro