O Aviator é um dos jogos instantâneos mais populares do Brasil e do mundo, presente nos principais sites de cassinos online. Também chamado de jogo do aviãozinho, o game funciona de maneira simples. Basta o jogador fazer a sua aposta de R$ 1 a R$ 500 e realizar o cash out antes do avião voar para longe.

Caso o jogador não consiga fazer isso antes do avião sumir, ele perderá a sua aposta e não terá ganhos. Por isso, muitos apaixonados pelo jogo instantâneo buscam maneiras de garantir que vencerão o joguinho.

Essas alternativas são as várias estratégias que os participantes desenvolveram ao longo de suas experiências e em troca de ideias com outros jogadores do Aviator, especialmente através do chat ao vivo – um dos recursos do game.

Então, não se preocupe! Hoje, você vai aprender algumas dicas essenciais para evitar prejuízos e garantir ganhos no jogo do aviãozinho. Mas, antes, nada melhor do que saber um pouco mais do game, não é mesmo?

O que é o Aviator?

Apesar de você já ter tido uma boa ideia do que é o Aviator com as informações acima, vamos abordar outros aspectos do jogo do aviãozinho. O Aviator é um jogo instantâneo desenvolvido pela Spribe e lançado em 2019.

De lá pra cá, o game virou um fenômeno nas plataformas de cassino online e caiu no gosto dos jogadores brasileiros pela sua simplicidade e dinamicidade. O objetivo é conquistar o máximo de ganhos possíveis antes do avião desaparecer na telinha.

Quanto mais alto o avião voar, mais alto fica o coeficiente. Ou seja, maiores são os multiplicadores de apostas: se você apostar R$ 2 e utilizar o cash out quando o coeficiente estiver 2,00, o valor do seu palpite será multiplicado por ele e assim você terá o seu ganho final. No caso então será R$ 2 x 2.00 = R$ 4,00.

Recursos do Aviator

Já falamos sobre cash out e chat ao vivo; portanto, agora é a hora de falarmos do rain promo, estatísticas e apostas ao vivo.

No Rain Promo, os jogadores podem ganhar apostas grátis no momento que estiver chovendo no game. Mas fique ligado porque a ferramenta não é muito disponível. Por isso, aproveite quando a oportunidade surgir.

Nas estatísticas, os jogadores têm acesso aos resultados diários, mensais e anuais. Essa busca pode ser realizada por valor, data e ganhos. Com essa ferramenta, os usuários têm uma noção da sua performance.

A partir disso, pode até criar algumas estratégias. Já em relação às apostas ao vivo, os participantes podem ver os resultados dos demais jogadores – o que também pode ser vantajoso para fazer análises e criar outros tipos de estratégias de ganhos.

Principais estratégias para ganhar no Aviator

Antes de saber algumas dicas para aprimorar as suas apostas no jogo do aviãozinho e conquistar ganhos, saiba que o Aviator é totalmente desenvolvido com base no sistema de geração de números aleatórios (RNG).

Dessa forma, o usuário tem a garantia de que o jogo é justo. Assim, não é possível estabelecer uma estratégia que vai dar 100% de certeza de ganhos. Aqui, nada é totalmente certo.

Visto isso, confira algumas estratégias e dicas para conquistar ganhos no jogo instantâneo mais popular nos sites de cassino online do Brasil, fazendo apostas simples ou múltiplas:

Jogue gratuitamente

Aproveite a versão gratuita do Aviator disponível nas plataformas de cassino online. Dessa maneira, você conhece o jogo sem correr o risco de perder dinheiro.

O participante ganha experiência no jogo do aviãozinho e pode criar suas próprias estratégias depois que aprender todo o funcionamento do game, utilizando os recursos a seu favor.

Feito isso, fica mais fácil fazer apostas valendo dinheiro de verdade e conquistar ganhos, não é?

Faça sua gestão de banca

A gestão de banca é fundamental para jogar qualquer tipo de game. Logo, com o Aviator não seria diferente. A gestão de banca nada mais é do que monitorar os seus custos e ganhos. Tendo tudo isso sob seu controle, você saberá exatamente quando poderá dar um palpite mais alto ou mais baixo.

Com isso, o usuário terá em mente o momento que poderá se arriscar mais uma estratégia mais ousada ou não.

Ajuste o jogo ao nível de risco

Dentro do jogo instantâneo existem níveis diferentes de riscos, sendo eles: baixo, moderado e alto. Como você pode imaginar, o risco mínimo garante menos perdas. Já o moderado está um pouco mais acima do mínimo.

Logicamente, o máximo é o maior de todos e possui grandes possibilidades de ganhos ou perdas. Assim, você deverá analisar qual o tipo de risco está disposto a correr. Com esta avaliação feita, chegou o momento de apostar.

Saiba mais detalhes a seguir…

Baixo risco

As apostas de baixo risco são ideias para quem não tem muita experiência no Aviator ou possui poucos recursos na sua banca. Assim, o recomendado é que faça apostas com coeficientes de 1.2x a 1.3x para realizar o cash out.

Desse modo, o jogador tem mais controle da sua banca e pode ir acumulando ganhos gradualmente para que, assim, consiga mais ganhos e aumente o nível de seus palpites.

Risco moderado

Já nas apostas de risco moderado, o nível dos palpites fica um pouco mais elevado com mais chances de ganhos – e de perdas. Neste tipo de aposta, o ideal é que o participante já tenha um nível de conhecimento do jogo do aviãozinho para garantir um desempenho melhor ao longo da disputa.

Aqui, o jogador precisa apostar nos coeficientes de 2x a 3x para que os multiplicadores sejam maiores em comparação com apostas de riscos baixos.

Alto risco

Como podemos concluir, as apostas de alto risco são mais “perigosas” pois da mesma maneira que o jogador pode ter grandes ganhos, também pode ter perdas proporcionais.

O ideal é que o jogador só se arrisque neste nível de disputa quanto tiver um grande conhecimento e experiência de jogo no Aviator, de preferência tendo passado por apostas de baixo e moderado riscos.

Nos palpites de alto risco, o participantes vai fazer palpites a partir do coeficiente de 100x, o que é até mais difícil de alcançar, aparecendo em média de uma em uma hora.

Como os riscos são bem maiores que nas demais apostas, é aconselhável que o jogador tenha uma boa gestão de banca para que não seja prejudicado com possíveis perdas.

Aproveite os bônus

Em alguns cassinos onlines que contam com o Aviator oferecem bônus para os jogadores se beneficiarem e apostarem no jogo instantâneo. Normalmente, essas ofertas são de bônus de boas-vindas ou apostas grátis para jogar o jogo do aviãozinho.

Seja qual for a oportunidade, aproveite as condições para se divertir e conquistar ganhos com o jogo!

Comece com apostas pequenas

Se você é um jogador que ainda está aprendendo sobre como jogar no Aviator, além de seguir todas as estratégias e dicas citadas acima, é necessário fazer palpites com valores mais baixos.

Dessa maneira, você não corre tantos riscos e ainda garante um bom gerenciamento de banca para que, no futuro, você possa correr mais riscos com palpites maiores.

Conclusão

Estratégias e dicas não faltam quando o assunto é vencer no Aviator. Seja qual for o método que você deseja colocar em prática, lembre-se sempre de não dar um passo maior do que a perna.

Faça seu palpite dentro das condições de banca, experiência e experiência. Assim, você terá mais chances de conquistar ganhos sem grandes riscos sem perder a diversão!

