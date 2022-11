Foto: José Tramontin/athletico.com.br

O atacante Agustín Canobbio, do Athletico, foi confirmado na noite de quinta-feira (10) na lista final da Seleção do Uruguai para a disputa Mundial do Catar, no fim do mês. “Meus familiares e eu ficamos muito felizes com o anúncio da minha convocação”, falou Canobbio, em entrevista ao site oficial do Athletico. “Falamo-nos por videochamada após o anúncio. Foi muita emoção. Inclusive o vídeo [de anúncio dos convocados, divulgado aqui pela Associação de Futebol do Uruguai] foi incrível”.

Segundo o atacante, a relação do povo uruguaio com o futebol é algo que não se pode explicar. “A Seleção é algo especial para todos nós”, disse. “A camisa uruguaia mexe com cada jogador que a veste. É mais que defender três pontos dentro de campo. Defendemos cinco milhões de pessoas. E isto é algo emocionante e que me dá muito orgulho”.

Agustín Canobbio também agradeceu ao Athletico e aos companheiros do elenco rubro-negro pela felicidade que vive em agora defender o país em uma Copa do Mundo. Valoriza ainda cada um que o ajudou na trajetória. Fala de com bastante sentimento de todo o caminho que percorreu até realizar o sonho de infância.

“São muitas emoções pela forma que tudo se deu. Por tudo que foi este ano, um ano bastante intenso”, analisa Canobbio. “Essa convocação vem coroar tudo isso. Um ano de muito esforço. De alguém que nunca se dá por vencido e que hoje colhe os frutos. Hoje posso realizar o sonho de defender a minha seleção e o meu país em um Mundial”, completa.

Aos 24 anos, Canobbio vai disputar a primeira Copa do Mundo da carreira dele. A primeira convocação para servir a Celeste foi em 25 de janeiro de 2022. Fez parte já da primeira lista do técnico do selecionado uruguaio Diego Alonso à ocasião. Foi convocado em outras três oportunidades pelo treinador. A última delas, na noite de quarta-feira (10), que carimbou a passagem do athleticano para o Mundial do Catar. O atacante disputou três jogos pela Seleção do Uruguai, com três vitórias.

Agenda

Após a última rodada do Campeonato Brasileiro, Agustín Canobbio segue para os Emirados Árabes Unidos, onde a Seleção do Uruguai vai se preparar para a Copa do Mundo. O Uruguai está no Grupo H. Na primeira fase, enfrenta Coreia do Sul (24/11), Portugal (28/11) e Gana (2/12). As duas seleções mais bem colocadas se classificam para as oitavas de final.

O Uruguai ainda pode enfrentar o Brasil nas oitavas de final, caso o Brasil fique com uma das duas vagas do Grupo G na primeira fase. O Brasil enfrenta Sérvia (22/11), Suíça (28/11) e Camarões (2/12). O primeiro colocado do Grupo G enfrenta o segundo colocado do Grupo H nas oitavas de final. E o primeiro colocado do Grupo H enfrenta o segundo colocado do Grupo G também nas oitavas.