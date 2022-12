Reprodução / Twitter

O goleiro André Onana, 26 anos, anunciou nesta sexta-feira (23) que não vai mais defender a seleção de Camarões. A decisão de se aposentar da equipe ocorreu um mês depois que ele foi afastado da equipe, durante a Copa do Mundo deste ano, no Catar.

“Os jogadores vêm e vão, os nomes são passageiros, mas Camarões vem antes de qualquer jogador ou pessoa”, escreveu Onana em seu perfil no Twitter nesta sexta. Ele não citou um motivo específico pela aposentadoria precoce. “Camarões permanece eterno, assim como meu amor pela seleção e pelo nosso povo, que sempre nos apoiou por mais difícil que fosse o momento.”

O afastamento de Onana ocorreu após um desentendimento com o técnico Rigobert Song. Ele havia jogado apenas a partida de estreia da equipe, contra a Suíça — quando a equipe africana perdeu por 1 a 0. Depois disso, quem atuou como goleiro foi Epassy, no empate com a Sérvia (3 a 3) e na vitória sobre o Brasil (1 a 0).