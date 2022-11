Alef Manga (foto: Guilherme Griebeler / Coritiba)

O atacante Alef manga, do Coritiba, vai “terceirizar” sua permanência no clube para 2023. O jogador teve 50% dos direitos econômicos comprados pelo Coritiba ao fim do Brasileirão e com isso iria ficar por mais dois anos. Contudo, na quinta-feira (16) à noite, ele indicou que tem propostas de outros clubes e disse que seus empresários e “as mãos de Deus” vão decidir o assunto.

“Fiquei sabendo hoje (quarta-feira), na verdade, falei para os meus empresários decidirem o que é melhor pra mim. Temos que ver o que tem de bom de proposta e 2023 seja o que Deus quiser”, disse Manga, na quarta-feira. A declaração ocorreu após ele ter participado do jogo festivo “Natal sem Fome”, organizado pelo ex-zagueiro Narciso, em Santos.

Questionado sobre se um dos clubes interessados seria o Santos, Alef Manga despistou. “Acredito que o pessoal [do Santos] conhece muito bem o meu futebol. Agradeço ao Coritiba pela oportunidade e vou honrar qualquer camisa que eu vestir. Fiz grande campeonato e agora deixo nas mãos de Deus”, disse. “Todo jogador tem vontade de jogar na Vila, a favor ou contra. Vila Belmiro é a Vila Belmiro e não tem jeito, jogaram aqui Pelé e Neymar. Até na brincadeira é gostoso jogar aqui”.

Segundo informações do Globoesporte.com, Vasco e Cruzeiro seriam dois clubes interessados em Alef. “Tem esses times que divulgaram e outros ainda. Não sei os clubes ainda, mas sei que chegará proposta de fora também”, disse ele.

Alef Manga renovou contrato com o Coritiba na última quinta-feira (10). Isso porque o clube fez a compra em definitivo de 50% dos direitos econômicos, por R$ 2,5 milhões, junto ao Volta Redonda (RJ). A multa rescisória para ele deixar o Alto da Glória seria de R$ 40 milhões. Contudo, os coxas-brancas não descartam uma negociação.