Mugni (Crédito: Divulgação/Felipe Oliveira/EC Bahia)

O meio-campista argentino Lucas Mugni, de 30 anos, renovou contrato com o Bahia e vai permanecer no clube para a temporada 2023. Enquanto não definia sua permanência, o jogador cheogu a ser sondado pelo Coritiba.

Mugni foi um dos destaques do Bahia na campanha do quarto lugar na Série B de 2022, que garantiu o acesso à primeira divisão. Ele marcou seis gols e deu quatro assistências em 29 jogos (25 como titular) nessa competição. No ranking Sofascore, terminou em 24º lugar entre os 316 jogadores da lista, com nota média 7,11. Os dois meias da seleção Sofascore da Série B foram o Nenê, do Vasco, e Arthur Rezende, do Vila Nova, com notas 7,18 e 7,14.

O argentino atuou em três posições durante a campanha: meia ofensivo centralizado, meia-ponta e volante.

HISTÓRICO E DESEMPENHO

Essa foi a primeira vez que Lucas Mugni conseguiu ser um dos jogadores mais decisivos do time desde 2014, quando atuou no futebol brasileiro pela primeira vez.

Revelado na base do Colón, o argentino ficou no clube argentino até 2014, quando foi comprado pelo Flamengo por 1 milhão de euros. No clube carioca, atuou em 25 das 38 rodadas do Brasileirão – foi titular em dez jogos. Marcou dois gols e fez duas assistências naquela edição. Teve nota média 6,50 no ranking do WhoScore da Série A de 2014 – ficou em 23º lugar entre os 36 jogadores do time carioca.

No começo de 2015, Mugni foi pouco utilizado e acabou emprestado para o Newell´s. Não conseguiu se destacar no clube argentino – 20 jogos em 2015 e 2016, sem gols ou assistências.

Depois, rodou sem destaque por Rayo Majadahonda (Espanha), Everton (Chile) e Lanús (Argentina). Conseguiu se firmar no Oriente Petrolero, da Bolívia, em 2019 e 2020. Em 2020, acertou com o Sport e fez um Brasileirão mediano: 1 gol, 3 assistências, 23 jogos (17 como titular) e nota média 6,66 no ranking WhoScored – o 7º melhor jogador do time pernambucano.

Em 2021, teve passagem apagada pelo Gençlerbirligi (dez jogos, apenas dois como titular e nenhum gol ou assistência) e voltou ao Brasil no mesmo ano, para defender o Bahia.

O ELENCO PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidney (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Maicky (base) e Geovane (base)

Meias: Boschilia, Régis, Biel e Kaio César (base)

Pontas: Alef Manga, Fabrício Daniel e Warley

Centroavante: Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio* e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense) e Victor Luís (Ceará)

Meia: Lima (Ceará)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu), David (Internacional), William Pottker (Avaí) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Isidro Pitta (Juventude), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO) e Tomás Molina (LDU-EQU)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro)

Volante: Galarza* (Vasco) e Matheus Sales

*Fim do empréstimo