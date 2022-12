Matheus Cunha em treino da seleção brasileira (Crédito: Divulgação/CBF/Marco Galvão)

O meia-atacante Matheus Cunha, 23 anos, está sendo disputado por pelo menos quatro clubes da Premier League. Segundo a imprensa inglesa, o jogador atraiu o interesse do Wolverhampton Wanderers, do Everton, do Leeds United e do Aston Villa. Há também rumores sobre uma possível investida do Arsenal.

Revelado nas categorias de base do Coritiba, Matheus Cunha nunca jogou no profissional do clube paranaense. Em 2017, ainda pouco conhecido, teve 85% dos seus direitos econômicos comprados pelo Sion, da Suíça, pelo equivalente a R$ 700 mil. Anos depois, porém, o clube paranaense já acumula R$ 13,8 milhões nos cofres graças ao sucesso do jogador.

DISPONÍVEL

Matheus Cunha vem sendo pouco utilizado pelo técnico Diego Simeone no Atlético de Madrid na temporada 2022/23 e está disponível para negociação. O jogador tem contrato com o clube espanhol até 2026. Só foi titular em 2 dos 21 jogos da temporada até agora – entrou como substituto em outros 15. Caso seja vendido, o Coritiba recebe 2% do valor total da negociação. Se for emprestado, o clube paranaense não tem participação.

INÍCIO

Matheus Cunha se destacou na Suíça com 10 gols e 8 assistências em 32 jogos. Em 2018, o Coritiba conseguiu vender os 15% restantes por 1,2 milhão de euros (valor que seria equivalente hoje a R$ 7,5 milhões).

Em seguida, ainda em 2018, o Red Bull Leipzig, da Alemanha, comprou o jogador por 15 milhões de euros. Na ocasião, o Coritiba recebeu 2% dessa valor, por ter sido o clube formador, através do chamado Mecanismo de Solidariedade da Fifa. O clube paranaense recebeu cerca de 300 mil euros (o equivalente a R$ 1,9 milhão na cotação de hoje).

Pelo mecanismo, a cada transferência de um jogador, o clube formador do atleta tem direito a 5% dos valores envolvidos. Esse porcentual é dividido por todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e 23 anos de idade. O Coritiba fica com 2%. Os outros 3% são repartidos em outros clubes que participaram da formação do atleta. Até 2020, esse valor só era pago no caso de transferência internacional. Desde então, passou a valer também para transações entre clubes do mesmo país.

Em 2021, o Coritiba tinha direito a mais R$ 3,7 milhões, ou seja, 2% da venda do Hertha Berlim para o Atlético de Madrid por 30 milhões de euros (R$ 189 milhões na cotação atual).

VERSÁTIL

O jogador atua em várias posições do setor ofensivo. No Hertha Berlin e no Leipzig, atuou como centroavante, como meia ofensivo centralizado e como meia-ponta (extremo) pela esquerda. Desde que chegou ao Atlético de Madrid, porém, vinha sendo utilizado como centroavante na grande maioria dos jogos e raramente atuava em outras posições. Na atual temporada, o técnico Diego Simeone tem usado o 4-4-2 como base, com Griezmann e Morata como titulares do ataque. Os reservas imediatos são o português João Félix e o argentino Ángel Correa.

SELEÇÃO

Na seleção, Matheus Cunha ganhou ouro na Olimpíada de tóquio e foi um dos destaques do Brasil no Pré-Olímpico. No total, marcou 15 gols em 16 jogos pela seleção brasileira sub-23. Em 2020, foi convocado por Tite para três jogos da seleção principal nas Eliminatórias da Copa. Até agora, somou oito partidas pela seleção – ainda não marcou gols.