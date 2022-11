Biel (Foto: Matheus Meneses)

Há mais de uma década no Coritiba, Biel encerrou um importante ciclo com a camisa alviverde. Aos 20 anos, o meia viveu a sua última temporada oficial como atleta de base. Integrado aos profissionais do Coxa desde 2021, o jovem meio-campista colecionou algumas aparições pela equipe sub-20 neste ano.

Presente em partidas decisivas do estadual de juniores, Biel ajudou o Coritiba a conquistar mais um título paranaense na categoria. Assim, ele finalizou com chave de ouro a sua trajetória nas categorias inferiores do clube.

“Foram mais de dez anos atuando na base do Coritiba, uma honra para mim como torcedor, e um período fundamental no meu desenvolvimento como atleta e ser humano. Encerrar essa fase com mais um título foi algo muito especial”, destacou o jogador, campeão da Copa do Brasil Sub-20 pelo Coxa.

Se na base o saldo é positivo, entre os profissionais também. Biel fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Paranaense de 2022, e também integrou o grupo que garantiu a permanência do Coritiba na Série A.

“Foi uma temporada de muito aprendizado, atuando no mais alto nível do futebol brasileiro. Feliz demais por conseguirmos alcançar o nosso principal objetivo, que era a permanência. Agora é o momento de recarregar as energias para voltar com tudo no próximo ano”, concluiu o meio-campista, que acumula passagens pelas seleções brasileiras de base.