Juniores do Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba divulgou nessa quarta-feira (dia 30) que torcedores podem destinar, de forma gratuita, parte do imposto de renda para as categorias de base do clube.

Veja o comunicado do clube:

“O torcedor do Coritiba pode apoiar as categorias de base do Verdão de forma gratuita, apenas designando parte do seu imposto de renda para o instituto PRATIQUE ESPORTES. O projeto beneficiará cerca de 160 atletas jovens, com idade entre 6 a 18 anos, nas categorias mirim, infantil, juvenil e júnior para a prática do futebol.

Esses jovens, na sua maioria, são oriundos de famílias de modesta renda e, através dessa iniciativa, têm a oportunidade de ascensão social pela via do desporto. O projeto tem como objetivo viabilizar as ferramentas necessárias e desenvolver suas habilidades focadas no êxito da futura profissão.

Neste programa, todas as pessoas que declaram o Imposto de Renda no modelo completo podem escolher destinar ao Coritiba até 6% do seu imposto sem nenhum custo adicional. Pessoa jurídica (tributada por LUCRO REAL) também pode deduzir até 1% do valor do imposto de renda devido.

“Investir nos projetos incentivados do Coritiba é uma excelente oportunidade que o torcedor tem de contribuir para o fortalecimento das nossas categorias de base. Portanto, um dinheiro que obrigatoriamente seria pago ao governo, nossos torcedores têm a oportunidade de destinar parte destes recursos para o seu clube do coração,” comentou Glenn Stenger, Presidente em exercício.

POR QUE DESTINAR PARTE DO SEU IMPOSTO AO PROJETO PRATIQUE ESPORTES?

OBJETIVO SOCIAL

Necessidades básicas de higiene, alimentação e educação;

Acesso às atividades escolares inerentes à sua idade;

Assistência médica e odontológica;

Alimentação com estritos preceitos nutricionais;

Permanente atendimento psicológico;

METAS ESPORTIVAS

Descobrir jovens talentos e formar atletas, que poderão integrar equipes de futebol profissional preferencialmente do Coritiba;

Participar de torneios nacionais e internacionais obtendo prestigiosos títulos;

Expor atletas possibilitando sua ascensão dentro do Coritiba, e valorizando sua negociação;

RECURSOS

Material esportivo, instalações, equipes de comissão técnica e médica, acomodações, transporte, pensão completa, frequência escolar até 2º grau, e visita à família;

SAIBA COMO CONTRIBUIR”