Divulgação / Coritiba

O Coritiba acertou a contratação do volante Júnior Urso. O jogador de 33 anos retorna para o Alto da Glória em um dos seus melhores momentos na carreira. Ele estava atuando no Orlando City-EUA onde era um dos principais jogadores da equipe, com mais de 100 jogos, 14 gols e 11 assistências.

Junior Urso chega para acertar com o Coxa de janeiro de 2023, até o final de 2023. A efetivação do contrato fica pendente apenas das aprovações nos exames médicos.

Junior Urso vestiu a camisa coxa-branca entre os anos de 2012 e 2013, e esteve em campo em mais de 90 jogos pelo clube alviverde. Ele foi transferido para o futebol chinês onde jogou por quatro temporadas. No Brasil, ele também atuou pelo Atlético-MG, Corinthians, Avaí, Paraná, Ituano e Santo André.

“Estou muito contente de retornar ao Coritiba, time onde fui muito feliz e quero poder ajudar a equipe a conquistar coisas grandes nesta temporada”, comentou o jogador.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Ocimar de Almeida Júnior

Nascimento: 10/03/1989 (Taboão da Serra-SP)

Posição: Volante

Altura: 1,81m

Carreira: Santo André, Ituano, Paraná Clube, Avaí, Coritiba, Shandong Lungeng-CHI, Atlético Mineiro, Guangzhou City-CHI, Corinthians e Orlando City-EUA