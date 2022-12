Divulgação / Coritiba

O técnico Guto Ferreira está fora do Coritiba. Em uma nota curta, o clube anunciou nesta sexta-feira (9) que o treinador não vai comandar a equipe em 2023. Os motivos da saída não foram divulgados.

“O Coritiba informa que o profissional Guto Ferreira não é mais o técnico da equipe. O Clube agradece os serviços prestados, empenho e dedicação durante o período em que esteve conosco em 2022, desejando muito sucesso na continuidade de sua vitoriosa carreira”, disse o clube, em nota no site oficial.

Guto Ferreira dirigiu o Coritiba em 16 partidas do Brasileirão deste ano. Foram seis vitórias, dois empates e oito derrotas. Ele assumiu o cargo em agosto deste ano, no lugar do paraguaio Gustavo Morínigo, e ajudou o time a se livrar do rebaixamento à segunda divisão. Guto vinha trabalhando no clube desde o fim do Brasileirão, em novembro.

Um dos cotados para o lugar de Guto é António Oliveira, ex-treinador do Athletico, que deixou o Cuiabá na última semana.