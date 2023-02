Os escudos do Coritiba, ao longo da história (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba apresentou um amplo estudo justificando o novo desenho para o escudo do clube. A novidade foi apresentado em reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira (dia 31). Agora, para passar a valer, o projeto precisa ser aprovado assembleia de sócios, em 28 de fevereiro.

No site oficial, o clube detalhou as modificações no escudo. “Não é a primeira vez que o Coritiba faz modificações em sua identidade. Durante a sua história centenária, o clube utilizou sete escudos diferentes. Algumas alterações foram nos detalhes e as últimas intervenções praticamente não causaram impacto”, explicou o clube.

“Segundo Estatuto do Coritiba, Art. 6º e 9º, o emblema do clube é constituído por: círculo, simbolizando o globo terrestre; desenho raiado, lembrando calotas polares; grafia do nome ‘Coritiba Foot Ball Club’, por extenso, com ‘Paraná’ escrito no espaço inferior; e, com destaque no centro de globo, as iniciais CFC. As cores remetem à bandeira do Estado do Paraná e a estrela dourada é o símbolo do Campeonato Brasileiro de 1985”, argumenta o texto do Coxa.

“O novo escudo do Coxa se inspira na construção textual da 1ª bandeira do clube, além dos meridianos da 1ª versão com o globo terrestre. Uma busca de valorizar quem realmente somos sem perder as raízes, mas ainda crescendo e gerando por meio de suas sementes uma nova geração de Coxas-Brancas. Ao invés de 12 gomos agora temos 10 sementes, que também representam o mês de fundação do Clube. A araucária é um ícone paranaense. Majestosa e imponente, com seus galhos dispostos de maneira raiada, essa árvore situa-se no topo do novo escudo. Os pinhões simbolizam as sementes de amor ao Coritiba plantadas por nossos antepassados em nossos corações por gerações. Antes calotas polares, agora a representação do globo terrestre surge como representação de um todo. É o nome do Coritiba brilhando pelo mundo. Seu desenho é formado por nossas raízes que se desenvolveram no solo sagrado do futebol”, detalha o clube.

“Esse novo conceito busca unir tradição e evolução. A cor de um clube é algo muito importante, por isso, chegamos na cor ideal para o Coritiba usar em seus materiais. Um verde que volta a ser ainda mais verde. Afinal, somos ou não somos o Verdão do Alto da Glória?”, questiona o Coritiba. “Uma das mudanças será retirar a grafia ‘Coritiba Foot Ball Club’ e ‘Paraná’ do escudo. Mantendo as iniciais ‘CFC’ no centro, e o ‘F’ tendo o maior destaque, pois o futebol é o centro de tudo. A razão de ser do nosso Glorioso”, explica o Coxa.

A retirada da estrela também é justificada. “A conquista do Campeonato Brasileiro de 1985 sempre foi honrada com uma estrela acima do escudo. Queremos olhar para um novo horizonte, por isso, a estrela não fará mais parte do novo escudo. Porém, o dourado que a representa será mantido na nova paleta de cores do clube em busca de iluminar o futuro brilhante que virá”, argumenta.

E a conquista do Fita Azul também é citada no texto. “Outra nova cor da paleta é o azul. Utilizado por diversas vezes em camisas de goleiros em nossa história e referenciando o título da Fita Azul a cor é também parte integrante da bandeira do estado do Paraná. Presentes em nossos meiões ao longo de nossa gloriosa jornada, o cinza ganha espaço também aumentando as possibilidades de combinações cromáticas do Coxa”, afirma.

“Nosso pavilhão trará 12 raios para representar o dia de aniversário do clube. 12 raios no pavilhão e 10 pinhões no escudo formam juntos a data completa de nossa fundação. O novo escudo também ficou centralizado para evidenciar que o Coritiba é o centro de tudo”, diz o clube.

A internet também teve impacto no novo design. “A última versão do nosso escudo, criada em 1990 na era pré-internet, não previa sua aplicação em redes sociais, a grafia Coritiba Foot Ball Club e Paraná dificultavam a leitura em avatares como no Instagram e Facebook por causa de sua redução. A estrela e as escritas em torno da logo fazem com que o escudo atual não ganhe a presença necessária em ambiente digital. O novo escudo mostra, não só a sua eficácia, como também a grandeza do Coritiba. O novo escudo possibilita também excelente aplicabilidade em materiais pequenos como etiquetas, chaveiros, adesivos”, afirma o texto.