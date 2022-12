William Pottker em treino do Cruzeiro (Crédito: Divulgação/Bruno Haddad/Cruzeiro)

O Coritiba ainda não confirmou reforços para a temporada 2023 e vem buscando jogadores no mercados. Os nomes mais recentes cogitados, segundo informações do GE, são do ponta William Pottker, 28 anos, e do lateral-esquerdo Victor Luís, 29 anos.

William Pottker jogou como ponta no Campeonato Brasileiro 2022 e conseguiu se destacar pelo Avaí. Terminou no Top 10 de dribladores da competição, em 8º lugar, com média de 1,9 dribles certos por jogo, empatado com Hulk, do Atlético-MG. O melhor do Coritiba foi o ponta Igor Paixão, com média 2,6 e em 3º lugar geral.

Pottker atuou em 27 rodadas (23 como titular) das 38 do Brasileirão, marcando três gols e contribuindo com uma assistência. Foi o terceiro melhor jogador do clube catarinense na competição, com nota média 6,74, no ranking do WhoScored. Ele ficou abaixo dos dois principais pontas do Coritiba: Igor Paixão (7,18) e Alef Manga (6,81), mas terminou à frente de Fabrício Daniel (6,68), que atuou como ponta, centroavante e meia ofensivo centralizado.

O auge de Pottker, de 1,80 m de altura, foi em 2016, quando marcou 14 gols em 31 jogos (19 como titular) no Brasileirão, atuando pela Ponte Preta. Na ocasião, atuou quase metade do torneio (12 jogos) como centroavante. Nos demais jogos, jogou nas pontas.

O jogador pertence ao Cruzeiro e estava emprestado ao Avaí. O Coritiba está tentando o empréstimo válido por um ano do atacante com o clube mineiro.

LATERAL

O Coritiba também está tentando a contratação do lateral-esquerdo Victor Luís, 29 anos, que está livre no mercado após deixar o Ceará. Ele foi formado pelo Palmeiras e ficou por 18 anos no clube paulista.

O jogador tem a versatilidade como ponto forte. Em 2022, atuou como zagueiro e também como extremo (meia-ponta).

No Brasileirão, foi titular em 24 das 38 rodadas – foi titular em 14. Passou a maior parte da competição na reserva de Bruno Pacheco (30 anos, ex-Chapecoense).

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán*

Lateral-esquerdo: Egídio*

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense) e Victor Luís (Ceará)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu), David (Internacional) e William Pottker (Avaí)

Centroavante: Isidro Pitta (Juventude) e Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro) e Diego Porfírio

Volante: Galarza* (Vasco) e Val

*Fim do empréstimo