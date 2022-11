Robinho (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Geraldo Bubniak)

O Coritiba comunicou nessa quarta-feira (dia 30) que não vai renovar contrato com o meia Robinho, 35 anos. O vínculo do jogador acaba em dezembro de 2022 e não houve acordo entre as partes para a permanência para 2023.

“O Coritiba Foot Ball Club informa, de maneira oficial, que o atleta Róbson Signorini (Robinho) não permanecerá na equipe para a próxima temporada. A decisão foi tomada em comum acordo após reunião nesta quarta-feira (30) entre clube e profissional. Robinho retornou ao Alto da Glória em 2021 para sua segunda passagem pelo Coxa. Desde então, participou do acesso à elite do futebol brasileiro e a permanência na Série A de 2023. O meio-campista acumula 196 partidas com a camisa alviverde, marcou 19 gols e contribuiu com 35 assistências. Por toda dedicação e comprometimento, o clube agradece a Robinho pelos serviços prestados e deseja sucesso nos desafios futuros”, informou o clube paranaense.

Robinho defendeu o Coritiba de 2012 a 2014. E retornou ao clube em 2021, participando da campanha do acesso à primeira divisão. Em 2022, atuou em 29 das 59 partidas do clube na temporada. No total de 2022, marcou um gol e fez três assistências em 29 jogos.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán*

Lateral-esquerdo: Egídio*

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu) e David (Internacional)

Centroavante: Isidro Pitta (Juventude) e Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro) e Diego Porfírio

Volante: Galarza* (Vasco) e Val

*Fim do empréstimo