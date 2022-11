Crocodiles (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Couto Pereira vai receber mais uma final de futebol americano. No próximo domingo (27), o estádio alviverde será palco da partida entre Coritiba Crocodiles e Galo Futebol Americano, às 15h. Esta é a sétima vez que o Coritiba Crocodiles chega à decisão da principal competição nacional da modalidade, tendo conquistado o título em duas ocasiões: 2013 e 2014.

Para chegar a esta final, na busca pelo tricampeonato, o Coritiba Crocodiles foi o melhor colocado da fase regular, conquistando a seed #1. A equipe venceu o Santos Tsunami (52×00) e o Spartans Footbal (77×00) fora de casa, e o Guarulhos Rhynos (45×07) e Brown Spiders (35×00), em casa. Classificado para os playoffs, o Crocodiles bateu também o Paraná HP (quartas de final – 22×00) e novamente o Guarulhos Rhynos (semifinal – 24×15), antes de chegar à decisão.

“Foi um ano muito complicado para todos, pois marcou a volta do futebol americano depois de dois anos parado em função da pandemia. Mesmo assim o Crocodiles se mostrou muito sólido desde o projeto do início do ano até esta grande final”, avaliou Adan Rodriguez, diretor e atleta da equipe. “Todas as equipes que o Croco enfrentou na trajetória até a final são diferentes. A equipe do Galo é muito forte tanto técnica quanto fisicamente e vem muito preparada para essa grande final. Vai ser um jogo de nível muito alto, onde a equipe que errar menos fica com o título”, completou.

Além de contar com o apoio incondicional do seu torcedor, o Coritiba Crocodiles ganhou um reforço. A busca pelo sonhado tricampeonato, inédito para qualquer time no Brasil, tem também o apoio do Coritiba e de seus torcedores. A grande final, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, será realizada no estádio coxa-branca, que deve contar com a presença dos sócios e torcedores do clube.

“É uma grande conquista para para Crocodiles poder jogar no maior estádio do Paraná e poder realizar esta grande final ao lado da nossa torcida. Vamos buscar lotar o Couto Pereira e bater o recorde de público, deixando o nome do Coritiba Crocodiles mais uma vez na história do esporte no nosso país”, concluiu Rodriguez.

Para que não puder ir ao estádio, a partida terá transmissão através do canal do youtube da Redetv.

Coritiba Crocodiles x Galo Futebol Americano

Competição: Final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2022

Data e Horário: 27/11/2022, às 15h

Abertura dos portões: 13h

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba

Entrada Cadeiras Mauá: Portão 05 e 07

Valor dos ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia – sócios do Coritiba pagam meia entrada; 1kg de alimento; e leis federais)

Venda de ingressos: futebolcard.com