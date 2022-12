Tomás Molina (Crédito: Reprodução/Youtube/LDU Oficial)

O Coritiba e o Bahia entraram na disputa pela contratação do centroavante argentina Tomás Molina, de 27 anos. Ele foi o vice-artilheiro da Liga Equatoriana (primeira divisão) em 2022 com 14 gols em 27 jogos (21 como titular). O jogador, de 1,83 m de altura, atuou pela LDU, quarta colocada no torneio — o campeão foi o Aucas.

Segundo o site Transfermarkt, o contrato de Molina com a LDU encerrou agora em dezembro. Ou seja, o jogador está livre no mercado.

Além de Bahia e Coritiba, o São Paulo e o Grêmio também monitoram a situação do jogador.

Na temporada 2022, o centroavante também jogou a Copa Sul-Americana, terminando com um gol e duas assistências em oito jogos (sete como titular).

CLUBES

Revelado pelo Huracán, o centroavante passou a maior parte da carreira na segunda divisão da Argentina, atuando por Almirante Brown, Brown de Adrogué e Ferro Carril Oeste.

Na segunda divisão de 2020, marcou 5 gols em 21 jogos (19 como titular) pelo Brown de Adrogué. Na mesma divisão em 2021, anotou 10 gols em 27 jogos (15 como titular) pelo Ferro Carril Oeste.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán*

Lateral-esquerdo: Egídio*

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense) e Victor Luís (Ceará)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu), David (Internacional), William Pottker (Avaí) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Isidro Pitta (Juventude), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO) e Tomás Molina (LDU-EQU)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro) e Diego Porfírio

Volante: Galarza* (Vasco) e Val

*Fim do empréstimo