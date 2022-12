Gabriel Poveda (à esquerda) comemora gol do Athletico Paranaense, em 2019 (Crédito: Divulgação/Athletico.com.br/Fabio Wosniak)

O Coritiba e o São Paulo estão estudando a contratação do centroavante Gabriel Poveda, 24 anos e 1,83 m de altura. O jogador foi o artilheiro da Série B 2022, com 19 gols em 33 jogos pelo Sampaio Corrêa. O empréstimo dele encerrou e agora segue vinculado ao Alverca, de Portugal, com contrato até junho de 2023.

O clube europeu está na terceira divisão de Portugal e pretende vender o jogador nessa janela de transferências.

Gabriel Poveda surgiu na base do Guarani. Defendeu também os juniores do Internacional em 2017 e 2018. Estreou profissionalmente no Guarani, em 2018. Naquele ano, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 do clube de Campinas sobre o Coritiba, pela Série B. Terminou aquele ano com 12 jogos e um gol.

Em 2019, Poveda acertou com o Alverca, mas só atuou em uma partida. Chegou ao Athletico Paranaense por empréstimo. Ficou com o time de aspirantes e ficou na reserva de Bergson, no time comandado pelo técnico Rafael Guanaes. Poveda só atuou em seis rodadas (uma como titular). Não fez gols. Chegou a jogar na final contra o Toledo, que garantiu o título estadual ao clube da capital. Em seguida, ficou com a equipe sub-23 para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes – disputou seis jogos (cinco como titular) e marcou um gol.

Depois disso, o jogador passou por mais três clubes por empréstimo, cedido pelo Alverca. Ainda em 2019, o centroavante seguiu para o Juventude para a disputa da Série C. Só entrou em três jogos e marcou um gol. Em 2020, disputou 32 jogos pelo Brasil de Pelotas e marcou cinco gols. Em 2021, apenas 13 partidas e nenhum gol pelo clube gaúcho. Em 2022, virou destaque do Sampaio Corrêa, com 26 gols em 52 jogos.

O Coritiba ainda não anunciou reforços para a temporada 2023. Com a saída dos centroavantes Léo Gamalho e Adrián Martínez, o clube busca centroavantes. O único no elenco, por enquanto, é Cadorini.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán*

Lateral-esquerdo: Egídio*

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense) e Victor Luís (Ceará)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu), David (Internacional), William Pottker (Avaí) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Isidro Pitta (Juventude) e Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro) e Diego Porfírio

Volante: Galarza* (Vasco) e Val

*Fim do empréstimo