Alef Manga comemora: dois gols contra o Corinthians para coroar uma grande temporada do atacante (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba confirmou nesta quinta-feira (10) que fez a compra em definitivo de 50% dos direitos econômicos do atacante Alef Manga, 27 anos. Com isso, o jogador teve seu contrato estendido por mais duas temporadas. O valor investido pelo clube paranaense foi de R$ 2,5 milhões.

“Estou muito feliz de acertar minha renovação com o Coritiba, tenho certeza que vou conquistar coisas grandes e fazer história com essa camisa, “disse Alef Manga, ao site oficial do clube. “Quero agradecer a diretoria e a torcida por acreditar no meu potencial”.

Alef Manga chegou neste ano ao Coritiba, por empréstimo. Seus direitos econômicos estavam vinculados ao Volta Redonda (RJ). Perto de completar 28 anos – ele faz aniversário no dia 29 deste mês – o atacante disputou um Brasileirão pela primeira vez. Em 2021, ele estava no Goiás, jogando a Série B.

Pelo Coritiba, conquistou o Campeonato Paranaense e se tornou o artilheiro do clube na temporada, com 16 gols marcados. Desse total, 9 foram anotados no Campeonato Brasileiro, sendo três deles nos últimos dois jogos. Além disso, ele soma seis assistências.