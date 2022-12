Nova camisa do Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba)

A tradicional camisa de Ano Novo do Coritiba foi lançada nessa sexta-feira (dia 2). O modelo é estilizado com detalhes em dourado na gola e nas mangas. O escudo, com baixo relevo, segue o mesmo tom dos detalhes.

O manto está disponível nas lojas físicas 1909 ou pelo site sou1909.com.br, no valor de R$209,99 masculina e R$189,99 feminina. A edição é limitada, enquanto os estoques durarem.

A camisa é comemorativa e não será usada como uniforme pelos times.