Luciano Castán comemora gol em Coritiba x Inter (Crédito: Robson Mafra)

O Coritiba está perto de anunciar a renovação contratual com dois dos maiores zagueiros-artilheiros da história do clube. Um deles é Henrique, 36 anos, que marcou 15 gols em 163 jogos pelo clube. É o quinto colocado no ranking histórico de zagueiros-artilheiros do Coxa. O outro é o 11º colocado dessa lista, Luciano Castán, que fez 11 gols em 101 jogos desde que chegou ao Alto da Glória, no início de 2021.

MAIORES ZAGUEIROS ARTILHEIROS

Da história do Coritiba (por ordem de gols marcados)

Nome Gols Jogos Média Período 1º Emerson 21 113 0,18 2011-13 1º Pereira 21 158 0,13 2009-13 3º Zambiasi 18 144 0,12 1995-97 4º Oberdan 16 148 0,11 1963-76 5º Henrique 15 163 0,09 2006-08, 21-22 6º Gardel 14 138 0,10 1978-85 7º Jeci 13 161 0,08 2007-11 7º Claudio Marques 13 295 0,04 1969-79 9º Luccas Claro 12 178 0,07 2011-16 9º Bequinha 12 256 0,05 1954-67 11º Sabino 11 87 0,12 2019-20 11º Luciano Castán 11 101 0,11 2021-22 11º Duílio 11 146 0,07 1976-80 Fonte: História do Coritiba e Bem Paraná

Henrique tinha contrato com o Coritiba válido até maio de 2023. Agora, foi ampliado até dezembro de 2023. “O clube também já apresentou um projeto caso Henrique pendure as chuteiras após o ano que vem, com uma função no Coxa. O zagueiro ainda não definiu se 2023 será o seu último ano como atleta profissional”, informou a jornalista Nadja Mauad, do GE.

Luciano Castán, 33 anos, tem contrato encerrando no final de 2022 e a Coritiba iniciou negociações para a renovação com o jogador. Ainda não é certo que permaneça para 2023. A tendência é que fique para a próxima temporada.

Com a saída de Guillermo de los Santos, que não teve contrato renovado, o Coritiba conta apenas com três zagueiros no elenco: Márcio Silva (21 anos), Thalisson Gabriel (20 anos) e Chancellor (30 anos).

HENRIQUE

Nascido em Marechal Cândido Rondon (Paraná) e revelado na base do Coritiba, Henrique foi campeão da Série B de 2007 pelo clube. No início de 2008, acabou vendido por cerca de R$ 1,8 milhão para um grupo empresarial, que colocou o jogador no Palmeiras em 2008. Seis meses depois, foi vendido por 8 milhões de euros para o Barcelona. Os dados são do site Transfermarkt. Nunca atuou pelo clube espanhol e acabou emprestado para Bayer Leverkusen, Racing Santander e Palmeiras. Também jogou por Napoli, Corinthians, Fluminense e Ittihad Kalba (Emirados Árabes).

Disputou seis jogos pela seleção brasileira (entre 2008 e 2014) e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014.

Retornou ao Coritiba em maio de 2021, quando estava livre no mercado, após má fase no Belenenses, de Portugal. Conseguiu recuperar seu futebol durante a Série B de 2021. Foi titular, conseguiu o acesso para a primeira divisão e terminou como o terceiro melhor jogador do Coxa na competição, com nota média 7,11, atrás do centroavante Léo Gamalho (7,18) e de Luciano Castán (7,15) no ranking Sofascore.

Em 2022, Henrique começou o ano como titular, mas teve fraco desempenho. Com a chegada de Chancellor, perdeu a posição na equipe. Das 38 rodadas do Brasileirão, só atuou em 18.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo*

Lateral-esquerdo: Egídio*

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Meia: Thonny Anderson*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García e Neilton*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato

QUEM PODE CHEGAR

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro) e Diego Porfírio

Volante: Galarza* (Vasco) e Val

Ponta: José Hugo

*Fim do empréstimo