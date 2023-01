(Crédito: Divulgação/ Coritiba FC)

O Coritiba está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em duelo válido pela terceira fase da competição, o clube do Alto da Glória teve um embate truncado contra o Novorizontino e não conseguiu sair do 0 a 0. A decisão foi para os pênaltis e os Piás do Couto acabaram sendo superados por 4 a 3. Nas oitavas de final, o time paulista irá encarar o Goiás.

ESCALAÇÃO

Para a partida da Copinha, o técnico interino Reginaldo Nascimento começou a partida com: Pedro Morisco, Diogo Batista, Leonardo Diniz, Alec (Felipe Guimarães), Henrique Melo (Eberth), João Vitor, Jean Gabriel (Nathan Oliveira), Pedro Arthur, Marcos Sátiro, Lucas Ronier (Jorge Vinicius) e Ruan Assis (Geovane Meurer).

O JOGO

O começo de partida foi truncado, com o Coxa pressionando na marcação e buscando espaços no meio de campo para conseguir chegar ao ataque. Aos 37 minutos, a grande chance de abrir apartida, em boa jogada de Diogo pela direita, que chutou forte pro gol. O goleiro adversário, contudo, conseguiu se esticar e fazer a defesa.

No segundo tempo, o técnico Reginaldo Nascimento fez alterações na equipe alviverde. Geovane Meurer, Eberth, Nathan Oliveira e Felipe Guimarães entraram em campo nos lugares de Ruan Assis, Henrique Melo, Jean Gabriel e Alec. O Coxa foi para o ataque e teve uma boa chegada com Lucas Ronier, aos 23 minutos: o camisa 10 chapelou e driblou dois adversários, mas no cruzamento o zagueiro do Novorizontino cortou a investida.

Depois desse lance, o jogo voltou a ficar truncado no meio campo. Aos 35 minutos, Geovane fez boa jogada pelo lado esquerdo, mas a finalização foi para fora. E como o zero a zero persistiu, a decisão da classificação foi para os pênaltis.

Nas cobranças penais, o goleiro Pedro Morisco fez uma grande defesa, mas o resultado final acabou em 4 a 3 para a equipe do Novorizontino e, assim, os Piás do Couto se despedem da Copinha 2023.