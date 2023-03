Jean Pedroso (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba anunciou nessa quinta-feira (dia 16) que ampliou o vínculo com o zagueiro Jean Pedroso, 19 anos, até dezembro de 2026. “A multa rescisória com o clube alviverde é de 60 milhões de euros”, informou.

Revelado na base do Coritiba, Jean foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira – atuou em sete nos nove jogos da campanha. Pelo clube, conquistou o título da Copa do Brasil sub-20 em 2021 e o Paranaense sub-20 em 2022.

Promovido ao profissional em 2023, Jean Pedroso ainda não atuou com o técnico António Oliveira. Ele disputa posição com Kuscevic, Bruno Viana, Chancellor e Henrique.

“Estou muito feliz com essa renovação, o Coxa é o clube que me formou e tenho certeza que vou dar muitas alegrias para a torcida e espero evoluir cada vez mais com essa camisa maravilhosa”, declarou o zagueiro.