O Coritiba tem 17 jogadores com contrato até o fim deste ano. A lista inclui medalhões como o volante Willian Farias e o zagueiro Henrique – revelados pelo próprio clube e que voltaram em 2021 – e o meia Robinho, outro que também esteve anteriormente no Alto da Glória. Além disso, seis dos oito estrangeiros do atual elenco estão nessa situação.

Henrique, Willian Farias e Robinho, além do zagueiro Luciano Castan e do lateral Egídio, têm situação indefinida. O contrato está no fim e eles estão livres para negociar. A permanência, contudo, depende da vontade deles e da diretoria.

Dos estrangeiros do elenco coxa-branca os únicos com contrato em vigência para 2023 são os volantes Jesus Trindade, uruguaio, e Juan Diaz, colombiano. O primeiro está vinculado até 30 de junho de 2023 e o segundo, até o fim do próximo ano.

Entre os gringos, contudo, o zagueiro venezuelano Jhon Chancellor tem tudo para permanecer. Seu contrato tinha uma cláusula de renovação automática, em caso do time conseguir a permanência na primeira divisão nacional. O zagueiro Guillermo e o ponta Pablo Garcia vieram por empréstimo, mas com opção de compra dos direitos econômicos – algo que o Coritiba, por enquanto, não exerceu.

Dois que não deverão renovar são o ponta-direita paraguaio Hernán Pérez e o atacante argentino Adrian Martinez. O ponta Neilton também tem chances muito pequenas de permanecer.

Outros seis jogadores vieram emprestados de clubes brasileiros e, num primeiro momento, devem voltar. São eles os laterais Matheus Alexandre, Nathan Mendes e Rafael Santos, o volante Bruno Gomes e Galarza e o atacante Cadorini. Destes, quem mais interessa à diretoria é o paraguaio Galarza. Contudo, seus direitos econômicos estão presos ao Vasco, que o quer de volta.

Além desses 17, dois já definiram a situação para o próximo ano. Um deles já está de saída: o atacante Leo Gamalho. Ele também estava com contrato se encerrado ao fim deste ano e o clube indicou que não irá renovar. O atacante Alef Manga, por sua vez, renovou por mais dois anos.

