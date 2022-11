Guto Ferreira (foto: Valquir Aureliano)

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, no domingo, o Coritiba escapou matematicamente do rebaixamento à segunda divisão nacional. Faltando duas rodadas, o time foi a 41 pontos. O Atlético-GO, atual 17º colocado, tem 34. Com o alívio de escapar do descenso, o clube paranaense mira chegar à Copa Sul-Americana de 2023.

Estatisticamente, o Coritiba tem 7,1% de chance de chegar à Sul-Americana. O cálculo é do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ao todo, 10 dos times do Brasileirão ainda podem conseguir vaga. Alguns deles ainda correm por vaga na Copa Libertadores.

Para a competição, classificam-se os seis melhores times que aparecerem abaixo da zona de classificação à Copa Libertadores. No atual momento, isso seria da 9ª à 14ª posição na tabela. O Coritiba aparece em 15º. O atual 14º, o Bragantino, tem 44 pontos, três a mais que os coxas-brancas.

Segundo disse o técnico Guto Ferreira, o Coritiba pode pensar, sim, na vaga na “Sula”. “Está difícil, mas não estava fácil para permanecer”, disse ele, em entrevista coletiva.

Nas duas últimas rodadas, o Coritiba enfrenta o Corinthians, no Couto – a partida será nesta quarta-feira (11) – e o Cuiabá, fora de casa. O time mato-grossense ainda luta contra o rebaixamento (está em 16º, com 38 pontos) e tem chances pequenas de ir à Sul-Americana (1,2%, segundo a UFMG). Se vencer ambos, o time paranaense pode chegar a 47 pontos. Mas ainda dependeria de tropeços de concorrentes. Os alvos dento de seu alcance seriam Santos, Goiás e Bragantino.

“Dependemos de outros resultados, não dependemos só de nós”, disse Guto Ferreira. “Mas, pela dignidade e pelo profissionalismo, vamos seguir brigando pela cereja do bolo. Acreditar até o último minuto”.

Quem tem chance de ir à Sul-Americana

Santos: 98,6%

Pontos: 47 (12º lugar)

Últimos jogos: Botafogo (fora), Fortaleza (casa)

Goiás: 98,6%

Pontos: 46 (13º lugar)

Últimos jogos: Fluminense (fora), São Paulo (casa)

Bragantino: 92,6%

Pontos: 44 (14º lugar)

Últimos jogos: Fortaleza (fora), Fluminense (casa)

Botafogo: 88,7%

Pontos: 50 (10º lugar)

Últimos jogos: Santos (casa), Athletico-PR (fora)

Fortaleza: 86,7%

Pontos: 49 (11º lugar)

Últimos jogos: Bragantino (casa), Santos (fora)

São Paulo: 70,3%

Pontos: 51 (9º lugar)

Últimos jogos: Inter (casa), Goiás (fora)

América-MG: 30,3%

Pontos: 52 (7º lugar)

Últimos jogos: Palmeiras (fora), Atlético-GO (casa)

Atlético-MG: 25,9%

Pontos: 52 (8º lugar)

Últimos jogos: Cuiabá (casa), Corinthians (fora)

Coritiba: 7,1%

Pontos: 41 (15º lugar)

Últimos jogos: Corinthians (casa), Cuiabá (fora)

Cuiabá: 1,2%

Pontos: 38 (16º lugar)

Últimos jogos: Atlético-MG (fora), Coritiba (casa)

Obs: Porcentuais calculados pelo departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).