O centroavante Cléber, do Ceará (Crédito: Divulgação/Felipe Santos/CearaSC.com)

O Coritiba está tentando a contratação do centroavante Cléber, 26 anos, do Ceará. Com 1,95 m de altura, ele foi o mais alto jogador da posição a atuar no Campeonato Brasileiro 2022. Ele esteve em campo em 21 das 38 rodadas da competição (12 como titular) e marcou quatro gols.

Em 2022, Cléber disputou posição com o veterano Jô (35 anos, ex-seleção brasileira e Corinthians) e com Zé Roberto (29 anos, ex-Atlético-GO).

Entre 2017 e 2020, o jogador rodou por Icasa, Barbalha, Guarani de Juazeiro, Vitória, Caucaia, Concórdia e Guarany de Sobral. Chamou a atenção marcando sete gols em 12 jogos pelo Barbalha no Cearense 2020. Acabou contratado em seguida pelo Ceará ainda naquele ano e foi titular no Brasileirão, com seis gols em 33 jogos (29 como titular).

Em 2021, teve uma temporada de altos e baixos pelo Ceará, com 23 jogos como titular e 21 como substituto. Marcou seis gols.

DESEMPENHO

No total, Cléber disputou três edições do Brasileirão (todas pelo Ceará), marcando 13 gols em 82 jogos. Marcou um gol a cada 335 minutos em campo. Teve nota média 6,57 no ranking do WhoScored.

Os números são inferiores, por exemplo, aos de Léo Gamalho, centroavante de 36 anos e 1,88 m de altura que deixou o Coritiba no fim de 2022. O veterano disputou três edições do Brasileirão (Coritiba 2022, Ponte Preta 2017 e Avaí 2015), somando 12 gols em 49 jogos. Fez um gol a cada 250 minutos em campo. E teve nota média 6,62 no ranking WhoScored.

ELENCO

Léo Gamalho e Adrián Martínez (1,81 m de altura) deixaram o Coritiba em fim de contrato após o Brasileirão 2022. Não houve acordo ou interesse do clube para renovação. O único centroavante do elenco é Cadorini, 20 anos e 1,92 m de altura. O versátil Fabrício Daniel também pode atuar centralizado no ataque – a especialidade dele é jogar nas pontas.

NEGOCIAÇÃO

Cléber tem contrato até dezembro de 2024 com o Ceará. Com o rebaixamento para a Série B, o clube nordestino vai precisar reduzir a folha salarial para 2023 e a negociação com o Coritiba pode ser facilitada. Ainda não há detalhes se o Coxa tenta um empréstimo ou uma aquisição em definitivo. O São Paulo chegou a estudar a contratação do jogador, mas acabou desistindo.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidney (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Maicky (base) e Geovane (base)

Meias: Boschilia, Régis, Biel e Kaio César (base)

Pontas: Alef Manga, Fabrício Daniel e Warley

Centroavante: Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Ponta: William Pottker (Avaí)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense) e Victor Luís (Ceará)

Meia: Lima (Ceará)

Ponta: David (Internacional), e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO) e Tomás Molina (LDU-EQU)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO) e Galarza* (Vasco)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino)

QUEM PODE SAIR

Volante: Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)