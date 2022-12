O atacante Robson em ação pelo Coxa num clássico athletiba: volta para casa? (Foto: Valquir Aureliano/ Arquivo Bem Paraná)

Garantido na elite do futebol brasileiro em 2023 e almejando voos mais altos para a temporada que se aproxima, o Coritiba segue reformulando o seu elenco. Nos últimos dias, o atacante Léo Gamalho, um dos principais destaques do Coxa nas duas últimas temporadas, ficou mais próximo de um acerto com seu mais novo clube, que deve ser o Vitória, da Bahia. Já o time do Alto da Glória estaria de olho justamente no futebol nordestino para suprir a saída do experiente centroavante, sonhando com a possibilidade de recontratar Robson, do Fortaleza.

Começando pela possível contratação, informações do jornal O Povo e do Globoesporte apontam que o Coxa é quem teria procurado o Fortaleza na tentativa de viabilizar o negócio. Os cearenses, contudo, descartaram um empréstimo de Robson e teriam informado que querem 500 mil euros (R$ 2,7 milhões na cotação atual) para liberar o atacante em definitivo. O valor está acima do que a diretoria coxa-branca gostaria de pagar pelo atleta, que tem 31 anos.

Robson já jogou pelo Coxa nas temporadas 2019 e 2020, quando foi um dos principais destaques do time, com 20 gols em 67 partidas. Com o rebaixamento do clube paranaense à Série B, no entanto, acabou deixando o Alto da Glória e foi para o Fortaleza, onde foi artilheiro do clube em 2021, com 15 gols, e marcou outros seis tentos na atual temporada. Neste ano, contudo, perdeu espaço no time titular, tanto que participou de 29 dos 38 jogos do Leão do Pici no Brasileirão, mas apenas em 16 partidas foi titular. Ao todo, marcou quatro gols e deu quatro assistências na competição.

Léo Gamalho já tem ‘nova casa’

Após duas temporadas no Coritiba, nas quais marcou 40 gols em 92 partidas pelo clube do Alto da Glória, o centroavante Léo Gamalho, de 36 anos, está perto de acertar com um novo clube. O jogador, que não renovou o vínculo com o Coxa e está livre no mercado, chegou a ser especulado no Cruzeiro e no Ceará. Contudo, deve acabar fechando mesmo é com o Vitória, que retorna em 2023 à Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o jornal A Tarde, a negociação já estaria acertada, faltando apenas a oficialização do acordo, que tornaria Léo Gamalho o nono reforço do clube baiano para o próximo ano. Seria, ainda, a segunda passagem de Gamalho pelo futebol da Bahia, já que em 2015 o atacante jogou pelo Tricolor de Aço, disputando 29 jogos e marcando sete gols.

Time alternativo no Paranaense

O Coritiba deve utilizar na primeira fase do Campeonato Paranaense de 2023 um time alternativo, dando espaço para jovens atletas oriundos das categorias de base (alguns que já estão no time profissional e outros que serão promovidos do sub-20). O volante Andrey, que se recupera de uma cirurgia no joelho, também deve ganhar espaço no início do estadual, numa transição dentro do processo de recuperação.

A ideia do Coxa é avaliar os jovens que estão no clube para, eventualmente, aproveitar alguns deles no time principal, que terá como principais missões a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na temporada, além de assumir a campanha da equipe a partir da fase de mata-mata no estadual.

Promessa renova contrato e agora tem multa milionária

Aos 16 anos, o atacante Whalacy, promessa do clube alviverde, assinou recentemente seu primeiro contrato profissional, válido até o final de novembro de 2025. Com o novo contrato, o clube afasta o interesse de outras equipes do país, como o Flamengo, que vinham assediando o jovem jogador. É que os valores para a rescisão do contrato fora aumentados. Para clubes de fora do país, por exemplo, a multa é de 60 milhões de euros, o equivalente, hoje, a mais de R$ 320 milhões.