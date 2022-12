Diego Churín é apresentado pelo Grêmio, em 2020 (Crédito: Divulgação/Grêmio FBPA/Lucas Uebel)

O Coritiba está tentando a contratação do centroavante argentino Diego Churín, de 1,87 m de altura e 33 anos de idade. O jogador está livre no mercado, após o fim do seu contrato com o Grêmio e o término do seu empréstimo para o Atlético-GO.

O jogador surgiu no Independiente e ganhou grande destaque em 2017, quando marcou 20 gols em 36 jogos pelo Unión Española, do Chile. O desempenho atraiu a atenção do Cerro Porteño, do Paraguai, que pagou o equivalente a 1 milhão de euros pelo jogador em 2017. Marcou 54 gols em 129 jogos pelo clube paraguaio em três temporadas.

Em outubro de 2020, o Grêmio decidiu pagar o equivalente a US$ 1,5 milhão para contratar Churín. Naquela temporada, atuou em 25 jogos (9 como titular), com quatro gols marcados e duas assistências. Em 2021, foi menos utilizado: 14 jogos (2 como titular), com um gol e nenhuma assistência. Em 2022, seguiu como reserva no Gauchão (1 jogo como titular e 6 como substituto, nenhum gol marcado).

Ainda em 2022, acabou emprestado ao Atlético-GO. Atuou em 36 das 38 rodadas do Brasileirão (25 como titular), marcou oito gols e fez uma assistência. Na Copa Sul-Americana, um gol e três assistências em 11 jogos.

No Brasileirão 2022, Churín foi o 3º melhor jogador do Atlético-GO, com nota média 6,72 no ranking WhoScored – só ficou atrás do goleiro Renan (6,86) e do ponta Wellington Rato (6,80). A nota média do argentino é superior aos três centroavantes do Coritiba na Série A de 2022: Léo Gamalho (6,55), Cadorini (6,53) e Adrián Martínez (6,25).

Gamalho e Adrián Martínez já deixaram o clube paranaense. Cadorini segue no elenco para 2023.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán*

Lateral-esquerdo: Egídio*

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense) e Victor Luís (Ceará)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu), David (Internacional), William Pottker (Avaí) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Isidro Pitta (Juventude), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa) e Diego Churín (Atlético-GO)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro) e Diego Porfírio

Volante: Galarza* (Vasco) e Val

*Fim do empréstimo