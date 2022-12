Borja (Crédito: Divulgação/SCBraga)

O Coritiba está tentando a contratação do lateral-esquerdo Cristián Borja, colombiano de 29 anos que jogou a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, e a Copa América de 2019. O jogador está no Braga, de Portugal, e tem contrato até junho de 2025.

Borja chegou ao futebol português em janeiro de 2019, comprado por 3,2 milhões de euros pelo Sporting Lisboa. Após 49 partidas pelo clube em duas temporadas, acabou vendido Braga por 3 milhões de euros. Disputou 17 partidas pela equipe na temporada 2020/21 e, em seguida, foi emprestado ao Analyaspor, da Turquia.

Na atual temporada (2022/23), o colombiano perdeu espaço no Braga – só atuou em sete dos 25 jogos da equipe (quatro como titular). O dono da lateral-esquerda é o português Nuno Sequeira (32 anos).

VERSÁTIL

Borja atuou a maior parte da carreira como lateral-esquerdo, mas já atuou como zagueiro e como meia-ponta (extremo) pelo lado esquerdo.

SELEÇÃO

O lateral disputou a Olimpíada do Rio de 2016. Atuou em duas partidas – inclusive enfrentou o Brasil nas quartas de final, na derrota por 2 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. Pela seleção principal da Colômbia, ele atuou cinco vezes – inclusive jogou uma vez na Copa América de 2019: foi titular na vitória sobre o Paraguai.

ELENCO

O Coritiba está perto de anunciar a conrtatação do lateral-esquerdo Victor Luís, que deixou o Ceará após o Brasileirão 2022 e está livre no mercado. O jogador também atua como zagueiro e como extremo (meia-ponta). Outra opção para a lateral-esquerda é Diego Porfírio. Os demais jogadores da posição em 2022 (Egídio, Guilherme Biro e Rafael Santos) já deixaram o clube paranaense.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Libertad-PAR)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)