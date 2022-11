O zagueiro Vitor Mendes (Crédito: Divulgação/Atlético/Pedro Souza)

O Coritiba está em busca de reforços para a temporada 2023. Até agora, nenhum nome confirmado, mas dois nomes ganharam força nessa semana. Um deles é o zagueiro Vitor Mendes, de 23 anos, que jogou o último Brasileirão pelo Juventude. Ele pertence ao Atlético-MG, mas não será utilizado pelo clube mineiro em 2023. Outro nome é o ponta Marlon, vice-artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro 2022, com 10 gols em 23 jogos.

Marlon, de 1,76 m de altura, joga nas duas pontas. Foi formado na base do Porto-PE e já jogou por Flamengo-PE, Sport, Central-PE e Oeste. Está no Paysandu desde 2020. Acumula 25 gols em 90 jogos pelo clube do Pará. Na temporada 2022, foram 43 jogos, 16 gols e três assistências. Ele tem contrato até o fim de 2024 e entrou na mira de outros clubes brasileiros, segundo informações da jornalista Nadja Mauad. Um dos interessados é o Cuiabá.

ZAGUEIRO

Vitor Mendes atuou pelo Juventude no Brasileirão 2022 e terminou com nota média 6,33 no ranking WhoScored da competição. Como comparação, quatro zagueiros do Coritiba tiveram médias maiores no mesmo ranking na Série A de 2020: Chancellor (6,55), Guillermo (6,49), Luciano Castán (6,48) e Henrique (6,45).

Fora dos planos do Atlético-MG para 2023, o jogador também despertou interesse de outros clubes, como Goiás, Ludogorets (Bulgária) e Orlando City (Estados Unidos), segundo informações do jornalista Rogério Scarione.

Vitor Mendes passou pelas categorias de base da Inter de Limeira, do Santos e do Atlético-MG. Estreou como profissional em 2020, pelo Oeste. Também defendeu o Figueirense por empréstimo em 2020. Em 2021 e 2022, foi cedido ao Juventude. Em 2021, foi o quarto melhor jogador do clube gaúcho na Série A, com nota média 6,76 no ranking WhoScored.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo e Luciano Castán*

Lateral-esquerdo: Egídio*

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Meia: Thonny Anderson*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García e Neilton*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro) e Diego Porfírio

Volante: Galarza* (Vasco) e Val

Ponta: José Hugo

*Fim do empréstimo