Divulgação / SL Benfica

O Coritiba venceu a concorrência com o Botafogo e fechou a contratação do atacante Rodrigo Pinho, do Benfica (Portugal), na noite desta terça-feira (20). A informação é do Globoesporte.com.

A proposta do Coritiba, de compra dos direitos econômicos, foi aceita pelo Benfica. O Botafogo tentava um empréstimo com opção de compra, o que foi rechaçado pelos portugueses. O clube carioca queria o jogador para servir como alternativa a Tiquinho Soares,

Rodrigo Pinho, de 31 anos, assina contrato com o Coritiba até o meio de 2024. Ele estava vinculado ao Benfica até junho de 2026. Na atua temporada europeia, ele somava apenas sete jogos e uma assistência pelo clube português.

O atacante começou a carreira no Bangu e passou pelo Madureira até chegar ao Braga, de Portugal, em 2015. Depois foi para o Marítimo. Na temporada 2020/21, somou 21 partidas, com 15 gols e 1 assistência. No meio de 2021, assinou com o Benfica.