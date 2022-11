Galarza (de azul): ele pode jogar de meia-central ou de extremo (foto: divulgação / Coritiba)

O Coritiba enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (9), às 19 horas, no Couto Pereira. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão e confronta duas equipes que já cumpriram sus deveres na competição, mas que buscam alguma coisa a mais.

A partida será transmitida pelo pay-per-view.

DEVERES

O Coritiba passou boa parte do Brasileirão lutando contra a possibilidade de rebaixamento. A salvação ocorreu na última rodada, quando a equipe bateu o Flamengo por 1 a 0. Com isso, o time foi a 41 pontos e não pode mais ser alcançado pelas equipes que estão hoje na zona de degola. Faltam duas rodadas para o fim da competição.

Já o Corinthians até mirava o título, mas tinha mesmo como objetivo a vaga na Libertadores de 2023.O time soma 64 pontos, está em 4º lugar e não pode mais ser alcançado pelo Athletico, que tem 54 pontos e ocupa o 6º lugar – o 5º colocado, o Flamengo, está garantido na Libertadores 2023 por ter conquistado a competição neste ano. À frente do Corinthians estão Palmeiras (campeão antecipado, com 78 pontos), Internacional (67 pontos) e Fluminense (64).

OBJETIVOS

Uma vez salvo do rebaixamento, o Coritiba mira chegar à Copa Sul-Americana do próximo ano. Para isso, precisa terminar no máximo em 14º lugar. Hoje, está em 15º, com 41 pontos, três a menos que o Bragantino, o atual 14º colocado. No atual momento, a chance do time paranaense chegar lá é de 7,1%, segundo cálculo do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Apesar do porcentual pequeno, o técnico Guto Ferreira afirma que a vaga na “Sula” seria a “cereja no bolo” pelo que a equipe apresentou na reta final do Brasileirão.

“Dependemos de outros resultados, não dependemos só de nós”, disse Guto Ferreira. “Mas, pela dignidade e pelo profissionalismo, vamos seguir brigando pela cereja do bolo. Acreditar até o último minuto”.

Já o Corinthians mira apenas uma premiação melhor. Se confirmar o 4º lugar, o time leva R$ 38,2 milhões de prêmio, pagos pela CBF. Para o 3º colocado, o valor sobe para R$ 40,5 milhões. O vice-campeão fatura R$ 42,7 milhões. O Palmeiras, que já garantiu o título, vai embolsar R$ 45 milhões.

DESPEDIDA

O jogo desta quarta-feira é o último do Coritiba no Couto Pereira neste ano. A última rodada será contra o Cuiabá, na capital mato-grossense.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Para escalar o Coritiba, Guto Ferreira perdeu o meia Robinho, com lesão no tornozelo. Ele chegou a treinar nesta terça-feira (8), mas sentiu dores e acabou vetado. O substituo imediato, Boschilia, também está machucado. Assim há duas opções. Uma delas é o meia Regis. Ele entraria como meia ofensivo centralizado, com Galarza e Alef Manga como extremos e Bruno Gomes e Jesus Trindade como volantes, num esquema 4-2-3-1. A outra opção seria Fabrício Daniel. Nesse caso, o time poderia ser armado num 4-1-4-1, com Fabrício e Alef Manga como extremos, Bruno Gomes e Galarza como meias-centrais e Jesus Trindade como primeiro volante.

ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

O técnico do Corinthians, Vitor Pereira, não poderá contar com os laterais Fagner e Fábio Santos, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará e cumprem suspensão. Lucas Piton, que seria o reserva de Fábio Santos, está com dores musculares e deve ser desfalque. Com isso, Bruno Melo jogará na lateral-esquerda. Na direita, entra Rafael Ramos. Além disso, a tendência é que o meia Giuliano e o atacante Róger Guedes retornem.

CORITIBA x CORINTHIANS

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castan e Rafael Santos; Jesus Trindade, Bruno Gomes e Galarza; Fabrício Daniel (Régis), Cadorini e Alef Manga. Técnico: Guto Ferreira

Corinthians: Cássio; Rafael Ramos, Valbuena, Robert Renan (Bruno Mendes) e Bruno Melo; Du Queiroz, Fausto Vera e Giuliano; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, quarta-feira, às 19 horas