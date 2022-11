O Criciúma anunciou, nesta sexta-feira, seu novo gerente de futebol para 2023. Trata-se de Alex Brasil, que trabalhou no Confiança-SE nesta temporada e também tem passagem pelo Londrina, onde trabalhou com o técnico Cláudio Tencati.

Alex Rodrigues Brasil tem 45 anos e é natural de São Paulo. O novo gerente do Criciúma é graduado em educação física e se especializou em gestão de futebol, com certificado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele também é integrante da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (Abex) e tem passagens por Coritiba e Paraná Clube.

“Estou muito feliz e motivado com o convite feito pelo presidente Vilmar Guedes e diretores do Criciúma. Este é um clube com história no futebol brasileiro e com uma estrutura enorme, tanto física quanto profissional. Vamos buscar os objetivos traçados com bastante empenho e trabalho”, afirmou o gerente, que deve ser apresentado no início de dezembro.

A trajetória de Alex Brasil no futebol começou como avaliador da Traffic. Depois, trabalhou como scout técnico do Parma no Brasil, entre 2009 e 2011. O profissional também atuou no Paraná, Londrina, Coritiba, Paysandu, Portimonense (Portugal), Ponte Preta e Vitória.

O Criciúma fez uma Série B sólida em 2022 e terminou em oitavo lugar com 56 pontos. A reapresentação do elenco para a pré-temporada, visando o Campeonato Catarinense, ocorre no início de dezembro.