Alef Manga (divulgação / Coritiba)

O Coritiba duela contra o Cuiabá neste domingo (13), em Cuiabá, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vez salvo do rebaixamento, o time paranaense mira uma vaga na Copa Sul-Americana de 2023 – e, segundo o técnico Guto Ferreira, essa partida é “tudo ou nada”.

A paria será transmitida pelo pay-per-view.

MATEMÁTICA DO CORITIBA

O Coritiba está em 15º lugar no Brasileirão, com 42 pontos. Para conseguir a vaga na Sul-Americana, precisa vencer o Cuiabá e torcer por um tropeço do Bragantino (14º, com 44 pontos) diante do Fluminense, em Bragança Paulista. O time paulista não terá o comando do técnico Mauricio Barbieri, demitido na quinta-feira (10).

Sobre a chance do Coritiba ir à Sul-Americana, Guto Ferreira foi enfático: “Vamos focar em ganhar. Ganhou, tem chance. Não ganhou, não tem. Vamos para o tudo ou nada. No tudo ou nada, tudo pode acontecer”, afirmou.

MATEMÁTICA DO CUIABÁ

Embora ainda haja uma chance de rebaixamento, o Cuiabá está em uma situação relativamente confortável. Com 38 pontos, só será rebaixado se perder para o Coritiba em casa e se o Atlético-GO vencer o América-MG, em Belo Horizonte. Além disso, o time goiano precisa tirar seis gols de saldo.

FORA DE CASA

Em 18 partidas fora de casa, o Coritiba perdeu 15 e chegou a acumular 12 derrotas seguidas. Ainda houve dois empates. A série negativa só foi quebrada há 3 rodadas, quando o time derrotou o Juventude em Caxias do Sul por 1 a 0.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Para este domingo, Guto Ferreira não poderá contar com o zagueiro John Chancellor e o volante Bruno Gomes, que levaram o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. Eles até entraram em férias antecipadamente. Além disso, o meia Robinho, machucado, tem poucas perspectivas de jogar. Na zaga, a disputa pela vaga fica entre Henrique e Guillermo, com mais chance para este último. E Galarza deve ser escalado como volante.

ESCALAÇÃO DO CUAIBÁ

No Cuiabá, quem retorna é o técnico António Oliveira (ex-Athletico), que estava suspenso na última rodada – na derrota de 3 a 0 para o Atlético-MG, quem dirigiu o time foi Bruno Lazaroni, também ex-Athletico. O zagueiro Marllon, que cumpriu suspensão, também deve voltar.

Os meio-campistas Pepê e Marcão Silva estavam machucados e são dúvida. Com eles em campo, o time atua num 3-4-1-2, com Joaquim, Marllon e Empereur na zaga, Jonathan Cafu e Igor Cariús nas laterais, Marcão e Rafael Gava de meias-centrais, Pepê de meia avançado e André Luís e Deyverson no ataque. Diante do Atlético0MG, o time adotou um 4-2-3-1.

CUIABÁ x CORITIBA

Cuiabá: Walter; Joaquim, Marllon e Empereur e; Jonathan Cafu, Camilo (Marcão Silva), Denílson (Pepê), Rafael Gava e Igor Cariús; Deyverson e André Luís. Técnico: Antônio Oliveira

Coritiba: Gabriel; Natanael, Guillemo (Henrique), Luciano Castan e Rafael Santos; Jesus Trindade e Galarza; Fabrício Daniel, Régis e Alef Manga; Cadorini. Técnico: Guto Ferreira

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá, domingo, às 16 horas