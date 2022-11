Guto Ferreira (Crédito: Reprodução/Youtube/TV Coxa)

O técnico do Coritiba, Guto Ferreira, elogiou os jogadores após a vitória sobre o Juventude, na última quarta-feira (dia 2), em Caxias do Sul (RS). Ele destacou a importância dos jogadores que não começam como titulares. Na partida, o Coxa venceu com gol do meia Régis, em jogada que teve participação do centroavante Léo Gamalho. Os dois começaram no banco.

“ É isso o que muitas vezes o brasileiro não entende. Só tem valor quem joga e o outro é reserva. Não é reserva. É um jogador de importancia tanto quanto o outro. Cada um tem sua função e sua importância. Hoje, no fechamento, fiz essa menção a todos eles, que entraram no decorrer, pela humildade, pelo respeito e pela entrega”, destacou o treinador.

Guto elogiou a aplicação da equipe. “Eles conseguiram realizar um jogo de superação. A equipe não desistiu nunca. O grande trunfo dessa vitória foi não ter desistido. Todos que estiveram em campo deram sua parcela. Não faltou entrega. Premiou o esforço de todos”, disse. “Jogo totalmente tenso.

No primeiro tempo, a bola deu na trave, correu na linha e não entrou. E ela bateu na trave e foi entrar aos 46 do segundo tempo”, comentou. “Eu sabia que seria um jogo difícil. O Juventude tem feito jogos encorpados, difícil de enfrentar. Nós sabíamos que teríamos essa dificuldade”, disse.

No domingo, o Coritiba enfrenta o Flamengo, no Couto Pereira. E pode escapar do rebaixamento com duas rodadas de antecedência com uma vitória e com tropeços do Ceará (contra o Corinthians, em São Paulo) e do Atlético-GO (contra o Fortaleza, no Ceará). “O jogo mais importante é o de domingo. Precisamos mais do que nunca da sintonia da torcida com a equipe, lotando o Couto. A gente vai se poupar e descansar ao máximo, ajustar detalhes e fazer um grande jogo para vencer. Vencendo, vamos esperar os resultados. Pode ser que já defina tudo”, declarou.