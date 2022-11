Morínigo (Crédito: Robson Mafra)

O técnico Gustavo Morínigo, 45 anos, foi anunciado nessa terça-feira (dia 22) como novo técnico do Ceará. Ele estava sem clube desde que deixou o Coritiba, em agosto.

Morínigo chega para o cargo que foi ocupado por Dorival Junior, Tiago Nunes, Marquinhos Santos, Lucho González e Juca Antonello na temporada 2022.

No Coritiba, o técnico paraguaio conseguiu o acesso da Série B para a Série A na temporada 2021 – terminou em 3º lugar a segunda divisão nacional. Em 2022, conquistou o título paranaense, mas fez fraca campanha no Brasileirão.[

Em 2023, o Ceará vai disputar a Série B do Brasileiro, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o campeonato estadual.