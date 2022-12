Waguininho no Avaí (Crédito: Divulgação/Avaí)

O ponta Waguininho, 32 anos, é o novo reforço do Avaí para a disputa da Série B de 2023. O jogador ajudou o Coritiba a conseguir o acesso para a primeira divisão em 2021, contribuindo com nove gols e duas assistências em 34 jogos na segunda divisão nacional daquele ano.

No Avaí, Waguininho vai trabalhar com o técnico Alex, 45 anos, que começou a carreira de treinador nas categorias de base do São Paulo e que, como jogador, virou ídolo do Coritiba, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Fenerbahce e da seleção brasileira.

Waguininho estava livre no mercado da bola quando chegou ao Coritiba em 2021, após se destacar pelo Guarani. Ele assinou contrato de um ano na época. Com o fim do vínculo, em dezembro de 2021, não renovou com o Coxa e acabou acertando com o Cruzeiro.

No clube mineiro, só atuou em seis rodadas da Série B (três como titular). Não marcou gols ou deu assistências. Agora, acabou emprestado ao Avaí.

O Avaí conta também com outros três conhecidos do futebol paranaense. O volante Gabriel Kazu (23 anos, ex-Paraná Clube e Flamengo), o zagueiro Roberto (24 anos, ex-Paraná Clube e Internacional) e o centroavante Ricardo Bueno (35 anos, ex-Operário, Londrina e Palmeiras)