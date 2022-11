(Crédito: Robson Mafra)

A atuação do Coritiba no empate em 2 a 2 diante do Corinthians agradou ao técnico Guto Ferreira. No confronto, o time paranaense jogou com um a mais desde a primeira etapa e chegou a estar duas vezes com a vantagem no placar, mas acabou cedendo a igualdade e depois não teve força para buscar a vitória. Na entrevista coletiva pós-jogo, contudo, o comandante alviverde tratou de destacar a força do adversário, que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro.

“Nós fizemos um jogo muito bom. Tivemos, num primeiro momento, uma marcação que conseguia parar o Corinthians, controlar o Corinthians. Numa roubada de bola do Régis saiu um golaço do Manga. Aí o Corinthians começa a sair e é muita qualidade, a individualidade a gente não pode negar. E o primeiro gol do Corinthians foi um primor de passes, foram dois passes cavados num espaço mínimo onde não deu tempo de deslocar, tamanha a precisão e velocidade da jogada”, comentou o treinador coxa-branca.

Ainda segundo Guto, o gol de empate dificultou as coisas para o Coxa. Ainda assim, não demorou para o Verdão do Alto da Glória voltar a ficar em vantagem – numérica e no placar -, com Alef Manga convertendo pênalti sofrido por Régis e Bruno Méndez sendo expulso logo em seguida, por reclamação. No começo do segundo tempo, porém, o balde de água fria.

“O segundo gol deles foi um vacilo, porque o Róger e o Yuri são dois caras talentosíssimos. E o Yuri tem muita potência. Não matou a jogada no primeiro lance não chega, não chega. E ele bateu firme, passou pelo Gabriel, que conseguiu cercar a bola, mas ela passou por baixo. Contra equipes que tem um diferencial, você não pode errar os mais mínimos detalhes. Mas fico contente por tudo que acertamos”, destacou o técnico. “‘Ah, mas eles tiveram um jogador expulso’. Mas eles têm uma estrutura de equipe, uma compleição física, que eles adotaram um 4-3-2 e na variação os caras conseguiam fechar e sair, são todos jogadores acostumados a jogar em transição com muita força”, ressaltou ainda Guto Ferreira.