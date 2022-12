Marítimo comemora gol (Crédito: Divulgação/Marítimo)

A imprensa portuguesa noticiou que o volante Val, 25 anos, deixou o Coritiba e acertou com o Marítimo, penúltimo colocado da primeira divisão na temporada 2022/23. O jogador vai assinar contrato de dois anos e meio com o clube de Funchal, segundo sites portugueses – clique aqui e aqui para ver.

Val fez um acordo para rescindir contrato com o Coritiba. O clube manteve uma porcentagem dos direitos no caso de uma futura venda. O jogador não seria aproveitado pelo técnico António Oliveira em 2023.

No Marítimo, Val vai jogar com o centroavante camaronês Joel Tagueu (29 anos, ex-Coritiba e Londrina). O clube também conta com oito brasileiros no elenco – um deles é o zagueiro Renê Santos (28 anos, ex-Paraná Clube).

Fundado em 1910, o Marítimo foi campeão nacional uma vez (em 1926) e bicampeão da segunda divisão (1977 e 1982). Na atual temporada, luta contra o rebaixamento.

VAL

Val foi contratado pelo Coritiba em 2021 e acabou sendo decisivo na campanha do acesso para a primeira divisão. Na Série B do ano passado, ele atuou em 34 das 38 rodadas – 29 como titular. Marcou três gols e deu quatro assistências.

Em 2022, porém, Val caiu de produção já no Campeonato Paranaense (atuou em 14 rodadas, 10 como titular, não marcou gols e deu uma assistência). No Brasileirão, foi utilizado em 13 das 38 rodadas — oito como titular. Fez uma assistência e não marcou gols.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidney (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Victor Luís, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Maicky (base) e Geovane (base)

Volante/meia: Junior Urso

Meias: Boschilia, Régis, Biel e Kaio César (base)

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel e Warley

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Marítimo-POR), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Instituto-ARG)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)