Guilherme Biro é apresentado pelo Mirassol (Crédito: Divulgação/Mirassol FC)

O lateral-esquerdo Guilherme Biro, 22 anos, rescindiu contrato com o Coritiba e acertou com o Mirassol, para a disputa da primeira divisão do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador tinha vínculo com o clube paranaense até o fim de 2023. Como não seria aproveitado pela comissão técnica liderada por António Oliveira, ele chegou a um acordo para deixar o clube.

O Mirassol foi campeão da Série C do Brasileiro em 2022.

Biro foi revelado nas categorias de base do Coritiba e estreou como profissional em 2020, atuando como meia-ponta (extremo) na primeira temporada. Depois, passou a jogar na lateral-esquerda. Foi titular da equipe na campanha do acesso à primeira divisão em 2021, atuando em 33 das 38 rodadas da Série B daquele ano. No total, somou 72 jogos pelo clube.

Com as saídas de Egídio (fim de contrato) e Rafael Santos (fim do empréstimo), o Coritiba conta com Ângelo e Diego Porfírio para a lateral-esquerda. O clube está perto de confirmar a contratação do lateral-esquerdo Victor Luís, 29 anos, que está livre no mercado após deixar o Ceará. Ele foi formado pelo Palmeiras e ficou por 18 anos no clube paulista.

O jogador tem a versatilidade como ponto forte. Em 2022, atuou como zagueiro e também como extremo (meia-ponta). No Brasileirão, foi usado em 24 das 38 rodadas e começou como titular em 14 jogos. Passou a maior parte da competição na reserva de Bruno Pacheco (30 anos, ex-Chapecoense).

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán*

Lateral-esquerdo: Egídio* e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense) e Victor Luís (Ceará)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu), David (Internacional), William Pottker (Avaí) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Isidro Pitta (Juventude), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO) e Tomás Molina (LDU-EQU)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro)

Volante: Galarza* (Vasco) e Matheus Sales

*Fim do empréstimo