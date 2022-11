Valquir Aureliano – Léo Gamalho

O atacante Leo Gamalho não vai ficar no Coritiba na próxima temporada. O contrato do jogador se encerra ao fim deste ano e não será renovado. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do Globoesporte.com.

O atacante de 36 anos acabou perdendo espaço no Coritiba neste Brasileirão. Adrian Martinez chegou a ser escalado com o centroavante ainda na gestão do técnico Gustavo Morínigo. Com Guto Ferreira no comando, os titulares foram Fabrício Daniel e depois Cadoniri. Mesmo assim, Leo Gamalho entrou no segundo tempo diante do Cuiabá, na última rodada, e marcou o gol coxa-branca na derrota por 2 a 1. Foi o último gol dele pela equipe e o último gol da equipe na temporada. No Brasileirão, ele somou 8 gols e foi o vice-goleador da equipe, atrás de Alef Manga (9 gols).

Após o jogo com o Cuiabá, Leo Gamalho deu indicações de que não ficaria. “Agora é pensar no ano que vem, colocar nas mãos de Deus”, disse ele. “O objetivo principal da temporada foi alcançado. É agradecer por este ano, consegui estar ajudando minha equipe”.

Leo Gamalho chegou ao Coritiba no começo de 2021, com um contrato de duas temporadas. No mesmo ano, foi o artilheiro do clube na Série B, com 16 gols, quando a equipe conseguiu o retorno à primeira divisão. Terminou o ano com 23 gols em 49 partidas. Em 2022, foi o goleador da equipe no Campeonato Paranaense, com 7 gols, ajudando na conquista do título estadual depois de cinco anos. Ao todo no ano, foram 17 gols em 43 jogos. No total, Gamalho anotou 40 gols em 92 partidas.