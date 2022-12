O zagueiro Reynaldo (Crédito: Divulgação/Rosiron Rodrigues/Goiás E.C.)

O Coritiba tentou a contratação do zagueiro Reynaldo, mas não conseguiu. O jogador, de 25 anos e 1,86 m de altura, acertou com o Cruzeiro nessa quinta-feira (dia 29), segundo informações do jornalista Samuel Venâncio.

Revelado nas categorias de base do Athletico Paranaense, Reynaldo estava livre no mercado após o término do contrato com o Goiás.

Reynaldo foi titular do Goiás durante o Brasileirão 2022 – atuou em 32 das 38 rodadas – e terminou a competição com o sétimo melhor jogador da equipe no ranking WhoScored, com nota média 6,68. Ficou à frente, por exemplo, de todos os zagueiros do Coritiba: Chancellor (nota média 6,55), Guillermo (6,49), Luciano Castán (6,48) e Henrique (6,45).

O zagueiro, que é canhoto, ficou no Athletico até 2016, quando estava no Sub-20. Ele deixou o clube paranaense em 2016 e acertou com a Ponte Preta em 2017, quando estreou como profissional. Ficou no clube de Campinas até 2018. Em 2019, atuou pelo Tombense. Em 2020, pelo Juventude. Em 2021, teve rápida passagem pelo Moreirense, de Portugal, antes de acertar com o Goiás.

O Coritiba ainda deve contratar mais dois zagueiros, já que conta apenas com quatro jogadores para a posição: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (recém-promovido da base).

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidney (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Maicky (base) e Geovane (base)

Meias: Boschilia, Régis, Biel e Kaio César (base)

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel e Warley

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Libertad-PAR)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)