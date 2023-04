Coritiba x Fortaleza (Crédito: Geraldo Bubniak)

O Coritiba perdeu por 3 a 0 para o Fortaleza, nesse domingo (dia 23) à noite, no Couto Pereira, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 19º (e penúltimo) lugar, sem pontos. A equipe cearense está na 2ª posição, com 4 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool. Nos minutos finais da partida, torcedores protestaram contra o time e gritaram ‘vergonha’.

































































Coritiba x Fortaleza, no Couto Pereira (Crédito: Geraldo Bubniak)

Contratado na quarta-feira, o técnico Antônio Carlos Zago chegou a Curitiba no sábado. Ele não comandou a equipe do banco de reservas nesse domingo porque não teve o contrato registrado a tempo. Com isso, quem ficou orientando os jogadores foi o auxiliar dele, Leonardo Galbes. Zago chegou para substituir António Oliveira, demitido na última terça-feira.

JEJUM

O Coritiba não vence uma partida desde 23 de fevereiro — 3 a 0 no Humaitá, pela Copa do Brasil. Desde então, foram 3 empates e 4 derrotas.

TIME REFORMULADO

As baixas no Coritiba eram Henrique (lesão) e Jean Pedroso (seleção sub-20). A nova comissão técnica decidiu fazer quatro mudanças em relação ao último jogo, com as entradas do lateral-esquerdo Jamerson, dos zagueiros Vilar e Bruno Viana e do atacante Robson. Eles entraram nos lugares do lateral-esquerdo Victor Luis, do zagueiro Chancellor, do ponta William Pottker e do centroavante Rodrigo Pinho. Bruno Viana voltou ao time após se recuperar de um problema de saúde. Emprestado pelo Maringá, Vilar fez sua estreia pelo Coxa.

O esquema do Coritiba contra o Fortaleza (Crédito: Reprodução/Sofascore)

ESQUEMA TÁTICO

Com o técnico António Oliveira, o Coritiba vinha jogando no 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1. Dessa vez, o time usou o 3-1-4-2, com Manga e Robson no ataque. Liziero era o único volante. Bruno Gomes e Júnior Urso faziam o trabalho de área a área pelo centro. Natanael e Jamerson jogavam abertos, pelos lados do campo. Sem a bola, o time defendia no 5-3-2.

FORTALEZA

No Fortaleza, as baixas eram Pedro Rocha (ex-Athletico), João Ricardo (ex-Paraná), Thiago Galhardo (ex-Coritiba) e Lucero, todos em recuperação. O time usou o 4-2-3-1, com Guilherme (esquerda), Pochettino (centro) e Calebe (direita) na linha de três.

PRIMEIRO TEMPO

A mudança tática deixou o Coritiba confuso e inseguro no início. O Fortaleza teve maior controle do primeiro tempo, mas não conseguiu converter em chances de gol. O time cearense só conseguiu levar perigo em um momento. Com o tempo, o Coxa se encontrou em campo e construiu três boas jogadas ofensivas. As melhores partiram de Jamerson e Alef Manga.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com gol. Pochettino cobrou escanteio, Pacheco chegou antes que Bruno Viana e desviou de cabeça. Gabriel deu rebote e Romero aproveitou: 1 a 0. O Coxa tinha dificuldades para trabalhar a bola e, aos 13, vieram as primeiras substituições. Entraram o volante Andrey, o meia Boschilia e o ponta Kaio César nos lugares de Bruno Gomes, Júnior Urso e Robson. Aos 25, mais uma troca, com a entrada de Willian Farias.

GOLS NO FIM

As mudanças demoraram para fazer efeito. A partir dos 25, o Coritiba conseguiu tomar conta do jogo e empurrar o adversário para sua área. Kaio César passou a se destacar no ataque e construiu duas boas jogadas. Uma delas terminou com chute no travessão de Natanael, aos 29. Aos 32, saiu o zagueiro Bruno Viana e entrou o centroavante Rodrigo Pinho. O Coxa partiu com tudo para cima, mas ficou vulnerável atrás. O Fortaleza aproveitou e fez 2 a 0 aos 37, em contra-ataque puxado por Guilherme (ex-Coritiba) e finalizado por Yago Pikachu. Aos 45, mais um de Pikachu, que saiu livre na cara do gol após pane geral na defesa do time paranaense. Aos 50, o Fortaleza conseguiu chegar com perigo, finalizando três vezes no mesmo lance, mas Gabriel salvou as três.

ESTATÍSTICAS

Ao fim do jogo, o Coritiba somou 18 finalizações (7 certas), 59% de posse de bola, 85% de passes certos e 3 escanteios. O Fortaleza obteve 15 finalizações (8 certas), 79% de passes certos e 6 escanteios. Os números são do Sofascore.

CORITIBA 0x3 FORTALEZA

Coritiba: Gabriel; Kuscevic, Bruno Viana (Rodrigo Pinho) e Vilar; Liziero (Willian Farias); Natanael, Bruno Gomes (Boschilia), Júnior Urso (Andrey) e Jamerson; Alef Manga e Robson (Kaio César). Técnico: Leonardo Galbes

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre e Hércules (Lucas Sasha); Calebe (Yago Pikachu), Pochettino (Zanocelo) e Guilherme (Romarinho); Romero (Moisés). Técnico: Vojvoda

Gols: Romero (5-2º), Yago Pikachu (37-2º e 45-2º)

Cartões amarelos: Alef Manga (C). Calebe, Brítez (F)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Público: 24.423 pagantes

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

11 – Jamerson cruza. A zaga tira mal. Manga pega rebote na meia-lua e chuta forte. O goleiro espalma para escanteio.

12 – Cruzamento da direita. A bola chega até Guilherme, do outro lado. Ele chuta e Natanael bloqueia.

34 – Boa troca de passes. Junior Urso recebe na área e faz o pivô para Bruno Gomes, que chuta da meia-lua. O goleiro segura.

38 – Natanael cruza. Robson cabeceia. O goleiro segura.

Segundo tempo

2 – Manga arrisca do bico da área. A bola passa perto, ao lado.

5 – Gol do Fortaleza. Escanteio. Pochettino cruza para a 1ª trave. Bruno Pacheco chega antes que Bruno Viana e desvia de cabeça. Gabriel rebate e Romero completa em cima da linha.

10 – Bruno Viana se atrapalha na área. Romero fica livre e chuta. Gabriel salva.

22 – Contra-ataque. Bola enfiada na ponta. Natanael fura. Guilherme entra livre e chuta. Gabriel salva.

28 – Contra-ataque de Kaio César para Manga, que dispara na ponta e cruza para Natanael. Na área, ele chuta e o goleiro rebate.

29 – Kaio César cruza da esquerda. Natanael entra livre e chuta no travessão.

37 – Gol do Fortaleza. Contra-ataque. Yago Pikachu recebe na ponta, invade a área e chuta no ângulo.

45 – Gol do Fortaleza. Contra-ataque. Caio Alexandre lança. A defesa do Coxa tem uma pena geral. Pikachu entra livre e chuta na saída do goleiro.

50 – O Fortaleza invade a área e finaliza três vezes seguidas. Gabriel salva as três.