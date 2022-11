Valquir Aureliano

O técnico Guto Ferreira ficou invicto no Coritiba nos jogos em casa neste Brasileirão. Ele mesmo citou o fato após o empate contra o Corinthians, na quarta-feira (9), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. O time paranaense não joga mais no Couto Pereira neste ano – a última partida será contra o Cuiabá, na capital mato-grossense, neste domingo (13).

“Dentro de casa foi uma campanha fantástica. Cinco vitórias e dois empates. Terminamos invictos sob o nosso comando, e isso traz uma esperança”, disse ele. “Para o torcedor, é muito chato vir e sair derrotado. Vai, e perde. Vai, e perde. Em casa, o Coritiba é muito forte, graças ao torcedor que sempre empurrou”, afirmou. “Gratidão total à torcida, consciente de todo o esforço que foi feito”.

Se a campanha em casa foi invicta, fora de casa foi diferente: sete derrotas em oito jogos. Por outro lado, foi sob o comando de Guto que o Coritiba conseguiu a primeira (e até agora única) vitória no campo dos adversários, diante do Juventude (1 a 0). Guto Ferreira chegou ao Coritiba após a 22ª rodada. Estreou com derrota de 5 a 2 para o Fluminense. Ao todo, foram seis vitórias, dois empates e sete derrotas, com 44% de aproveitamento – o São Paulo, atual 10º colocado, somou 45% dos pontos.

Sobre a chance do Coritiba ir à Sul-Americana, Guto Ferreira foi enfático: “Vamos focar em ganhar. Ganhou, tem chance. Não ganhou, não tem. Vamos para o tudo ou nada”, afirmou. Com 42 pontos, o time precisa vencer o Cuiabá e torcer por um tropeço do Bragantino (44 pontos) diante do Fluminense, em Bragança Paulista. O time paulista não terá o comando do técnico Mauricio Barbieri, demitido nesta quinta-feira (10). “Quem sabe a gente consiga brindar o torcedor”, falou Ferreira.

O time

Para este domingo, Guto Ferreira não poderá contar com o zagueiro John Chancellor e o volante Bruno Gomes, que levaram o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. O meia Robinho, machucado, não deverá jogar. Na zaga, a disputa pela vaga fica entre Henrique e Guillermo. E Galarza deve ser escalado como volante.