Guto Ferreira (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Coritiba, Guto Ferreira, vai dar uma aula com o tema “A Formação Completa para o Treinador”. Será em 14 de dezembro e a inscrição é gratuita – clique aqui.

O curso vai fazer do projeto Coritiba Academy, que é resultado de uma parceria do clube com o Futebol Interativo (FI) – empresa especializada em formação na área de futebol.

O Coritiba Academy terá como professores profissionais do próprio clube. “Focando nas áreas de Gestão, Saúde e Técnica, os cursos serão 100% online e terão experiência prática garantida, proporcionando a possibilidade de vivenciar o aprendizado teórico no dia a dia do setor dentro do clube”, promete o Coxa.

“Ter um clube como o Coritiba investindo em educação, mostra que estamos vivendo de fato uma mudança no futebol nacional. O futuro próximo é muito promissor e contaremos com profissionais capacitados e treinados por aqueles que já estão fazendo um trabalho excepcional. A missão do Futebol Interativo é transformar o futebol por meio da educação e estamos muito felizes de contar com o Coritiba para alcançarmos esse objetivo”, destacou George Klinger, CEO do Futebol Interativo.

O gerente de formação e desenvolvimento do Coritiba, Rodrigo Pignataro, ressaltou que um dos pilares do planejamento estratégico do clube é o aprimoramento profissional e a inovação. “Com o Renova Coritiba nós investimos na capacitação dos nossos colaboradores, e com o Coritiba Academy nós oportunizamos que os profissionais que já atuam no mercado de trabalho compartilhem suas experiências agregando ainda mais no desenvolvimento de novos profissionais”, disse Pignataro.