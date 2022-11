Léo Gamalho (Crédito: Franklin de Freitas)

O Vitória está de olho na contratação do centroavante Léo Gamalho, 36 anos, que está livre no mercado. Ele deixou o Coritiba em fim de contrato, após o término da temporada 2022.

Gamalho se tornou o segundo jogador com mais gols pelo Coritiba nos últimos dez anos, com 40 gols em 92 jogos. Só fica atrás de Kleber Gladiador, que anotou 41 gols em 91 jogos entre 2015 e 2018.

Léo Gamalho foi o artilheiro do Coxa na temporada 2021, com 23 gols em 49 jogos e também na temporada 2022, com 17 gols em 43 partidas.

Contando apenas a ‘Era Moderna’ da Série B, a partir de 2005, Léo Gamalho é o segundo maior artilheiro da competição, com 72 gols em 205 jogos. Só fica atrás do centroavante Zé Carlos (39 anos, ex-CRB e Criciúma).

O Vitória ficou entre os quatro melhores da Série C do Brasileiro em 2022 e, com isso, garantiu acesso para a Série B em 2023.

Para 2023, o Coritiba conta com Cadorini para centroavante. Gamalho e Adrián Martínez deixaram o clube após fim de contrato.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo e Luciano Castán*

Lateral-esquerdo: Egídio*

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Meia: Thonny Anderson*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García e Neilton*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu) e David (Internacional)

Centroavante: Isidro Pitta (Juventude)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro) e Diego Porfírio

Volante: Galarza* (Vasco) e Val

Ponta: José Hugo

*Fim do empréstimo